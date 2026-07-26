Why Do Temples Have Bells: मंदिर में घंटियां क्यों होती हैं? गर्भगृह में जाते समय भक्त क्यों बजाते हैं घंटी, जानिए इसका महत्व

Ancient Tradition of Temple Bells: भारत के लगभग हर मंदिर में प्रवेश करते वक्त आपको घंटियां या घंटे लगे हुए नजर आ जाएंगे। हजारों वर्षों से मंदिरों में घंटियां लगाने की परंपरा चली आ रही है। अधिकतर मंदिरों के मुख्य द्वार पर घंटियां लगी होती हैं और भक्त मंदिर में घुसने से पहले एक बार घंटी जरूर बजाते हैं। मंदिरों के गर्भगृह के द्वार पर भी घंटियां लगी होती हैं। श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाते हैं और फिर भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। कई लोगों के लिए यह केवल एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ-साथ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी जुड़े हुए हैं।
घंटी बजाने के पीछे क्या है धार्मिक मान्यता?
हिंदू धर्म में घंटी को शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मंदिर में घंटी बजाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है। भक्त जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं और पूजा के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी घंटी को पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। कई मान्यताओं के अनुसार घंटी की ध्वनि को देवताओं को प्रसन्न करने वाला माना जाता है और इससे पूजा का वातावरण पवित्र होता है।
गर्भगृह में जाने से पहले घंटी का क्या है महत्व?
मंदिर का गर्भगृह वह स्थान होता है, जहां मुख्य देवी-देवता की मूर्ति स्थापित होती है। यह मंदिर का सबसे पवित्र भाग माना जाता है। भक्त गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाते हैं ताकि उनका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर ईश्वर की ओर केंद्रित हो सके। घंटी की आवाज कुछ क्षणों के लिए मन को शांत करती है और व्यक्ति को वर्तमान क्षण में रहने का अनुभव देती है। पूजा से पहले यह एक तरह की मानसिक तैयारी मानी जाती है, जिससे भक्त ध्यान और श्रद्धा के साथ भगवान के दर्शन कर सके। यही वजह है कि सभी मंदिरों के गर्भगृह के बाहर घंटियां लगाई जाती हैं।
घंटी की ध्वनि का क्या है वैज्ञानिक पहलू?
मंदिरों में लगाई जाने वाली घंटियां सामान्य घंटियों से अलग होती हैं। इन्हें इस तरह बनाया जाता है कि बजाने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो। पारंपरिक मंदिर घंटियों में कई धातुओं का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तांबा, जस्ता, पीतल, कैडमियम, चांदी और अन्य धातुएं। जब घंटी बजती है तो उससे उत्पन्न कंपन कुछ समय तक वातावरण में फैलते हैं। माना जाता है कि यह ध्वनि मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है।
घंटी की आवाज का दिमाग पर असर
ध्वनि और कंपन का इंसानी मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। मधुर और संतुलित ध्वनियां तनाव कम करने, मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। मंदिर की घंटी की आवाज मन को पूजा के लिए तैयार करती है। ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। कुछ समय के लिए मानसिक तनाव को कम कर सकती है। आसपास के वातावरण में एक विशेष ध्वनि अनुभव पैदा करती है।
क्या घंटी नेगेटिव एनर्जी करती है दूर?
धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है और सकारात्मक वातावरण बनाती है। वैज्ञानिक रूप से “ऊर्जा” की यह अवधारणा अलग-अलग तरीके से समझी जाती है। विज्ञान के अनुसार, ध्वनि कंपन वातावरण को प्रभावित करते हैं और मनुष्य की मानसिक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। किसी शांत और पवित्र स्थान में मधुर ध्वनि सुनने से मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न हो सकते हैं। मंदिर की घंटियां कई धातुओं को मिलाकर बनाई जाती हैं। माना जाता है कि अलग-अलग धातुओं का मिश्रण घंटी की आवाज को लंबे समय तक गूंजने वाला बनाता है। घंटी बजाने पर उत्पन्न कंपन मंदिर के वातावरण में फैलता है और इसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। बड़े मंदिरों में विशाल घंटियां लगाई जाती हैं, जिनकी ध्वनि काफी देर तक गूंजती रहती है।
घंटी बजाने की परंपरा कब से चली आ रही है?
मंदिरों में घंटियों का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है। भारतीय मंदिर वास्तुकला में घंटियों को धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा माना गया है। प्राचीन मंदिरों में भी प्रवेश द्वार और पूजा स्थलों पर घंटियों का प्रयोग किया जाता था। समय के साथ यह परंपरा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं रही, बल्कि मंदिर जाने वाले लोगों की आस्था और आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बन गई। मंदिर में घंटी बजाना श्रद्धा और व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा विषय है। कई लोग इसे पूजा की शुरुआत मानते हैं, जबकि कुछ लोग केवल हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन करते हैं। दोनों ही तरीके अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार स्वीकार्य हैं।