Chaturmas: शुरू हुआ चातुर्मास, इस माह में जरूर करें ये विशेष उपाय, जीवन की बाधाएं होंगी दूर!

इन चार माह में विवाह सहित सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। यह समय स्नान, दान, जप-तप और साधना के लिए सर्वोत्तम है।

इस अवधि में विष्णु सहस्रनाम पाठ, तुलसी पूजा, पीले वस्तुओं का दान और गौसेवा जैसे विशेष उपाय करने से सुख-शांति व समृद्धि प्राप्त होती है

(आज समाज), नई दिल्ली: आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है। आज से देवताओं का शयनकाल प्रारंभ हो चुका है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योगनिद्रा में लीन हो गए हैं। यही वो समय होता है, जिसको चातुर्मास कहा जाता है। ये चार माह का होता है, जिसकी शुरूआत आज से हो चुकी है।

चातुर्मास का समय स्नान-दान, पूजा-पाठ, जप, जप और साधना का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इसमें पूजा-पाठ बहुत अधिक फलदायी होता है। साथ ही इस समय कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में।

चातुर्मास में करें ये उपाय

चातुर्मास के इन चार महीनों में नियमित रूप से भगवान विष्णु के मंत्र ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और रोजाना या हर गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है।

इन चार माह में रोजाना शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी की परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता है कि चातुर्मास में तुलसी की पूजा करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से घर में अन्न-धन का भंडार भरा रहता है।

चातुर्मास के समय गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र और बेसन के लड्डू और साथ ही जरूरतमंदों को पीली वस्तुएं, हल्दी, पीले वस्त्र या चने की दाल दान करें। माना जाता है कि इस समय में ऐसा करने से घर में शुभता आती है।

चातुर्मास के दौरान आने वाली सभी एकादशी तिथियों पर भगवान विष्णु का व्रत रखें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें।

इन चार महीनों में नियमित रूप से गौ सेवा करें। रोजाना गाय को रोटी खिलाएं। चीटियों को आटा व चीनी खिलाएं। ऐसा करने से सभी पापों के नष्ट हो जाने की मान्यता है।

इन चार राशि वालों की बढ़ेंगी मुसिबतें

मिथुन राशि: चातुर्मास के दौरान मिथुन राशि के लोगों को मानसिक तनाव बहुत अधिक हो सकता है। दिमाग में उलझन बनी रह सकती है। छोटी-छोटी बातों पर चिंता हो सकती है। काम अचानक रुक सकता है। इस समय गुस्से में आकर या जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। अपनी वाणी और व्यवहार पर काबू रखें, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है। इस समय अपना धैर्य बनाकर रखें।

चातुर्मास के दौरान मिथुन राशि के लोगों को मानसिक तनाव बहुत अधिक हो सकता है। दिमाग में उलझन बनी रह सकती है। छोटी-छोटी बातों पर चिंता हो सकती है। काम अचानक रुक सकता है। इस समय गुस्से में आकर या जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। अपनी वाणी और व्यवहार पर काबू रखें, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है। इस समय अपना धैर्य बनाकर रखें। वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय पैसों से जुड़ी परेशानियां ला सकता है। अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। किसी जरूरी काम में पैसा लग सकता है, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। इस समय उधार के लेन-देन में बिल्कुल सावधानी रखें। इस समय किसी से पैसों को लेकर बहस या विवाद न करें। निवेश पूरी तरह से सोच समझकर करें।

वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय पैसों से जुड़ी परेशानियां ला सकता है। अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। किसी जरूरी काम में पैसा लग सकता है, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। इस समय उधार के लेन-देन में बिल्कुल सावधानी रखें। इस समय किसी से पैसों को लेकर बहस या विवाद न करें। निवेश पूरी तरह से सोच समझकर करें। मीन राशि: चातुर्मास के समय में मीन राशि के जातकों के काम बनते बनते खराब हो सकते हैं। प्रमोशन मिलने में देरी हो सकती है। मन में बेचैनी और स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। इस समय में नया कारोबार शुरू करने और बड़ी खरीदारी या प्रॉपर्टी का लेन-देन करने से पहले सोचें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है।

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