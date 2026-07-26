Lost Ration Card: राशन कार्ड खो गया तो घबराएं नहीं.. 2 मिनट में मिल जाएगी पूरी जानकारी, बस करें ये काम

Lost Ration Card: अगर राशन कार्ड या उसका नंबर खो गया है, तो मोबाइल से आसानी से पता किया जा सकता है. Mera Ration ऐप और राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कुछ ही मिनटों में राशन कार्ड नंबर और जरूरी जानकारी देखी जा सकती है.

Lost Ration Card: राशन कार्ड आज सिर्फ सरकारी सस्ते राशन लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि कई सरकारी योजनाओं और पहचान से जुड़े कामों में भी इसकी जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड या उसका नंबर कहीं खो जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से आसानी से राशन कार्ड नंबर पता कर सकते हैं. इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं.

ऑनलाइन राशन कार्ड नंबर देखने के लिए आपका राशन कार्ड आधार या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए. तभी सिस्टम में आपकी जानकारी दिखाई देगी. अगर लिंक नहीं है, तो पहले उसे अपडेट कराना होगा.

Mera Ration ऐप से पता करें राशन कार्ड नंबर

सबसे पहले अपने मोबाइल में Mera Ration ऐप डाउनलोड करें. ऐप खोलने के बाद Aadhaar Seeding वाले ऑप्शन पर जाएं. यहां अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें. जानकारी सत्यापित होने के बाद स्क्रीन पर आपका राशन कार्ड नंबर और परिवार के सदस्यों की जानकारी दिखाई दे जाएगी.

राज्य की वेबसाइट से भी कर सकते हैं चेक

आप अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी राशन कार्ड नंबर देख सकते हैं. वेबसाइट पर जाकर e-Services या Status of Ration Card वाले ऑप्शन को चुनें. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें. कुछ ही सेकंड में आपका राशन कार्ड नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

राशन कार्ड खो जाए तो क्या करें?

अगर आपका राशन कार्ड कहीं गुम हो गया है या चोरी हो गया है, तो इसे हल्के में न लें. सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी गुमशुदगी या चोरी की शिकायत दर्ज कराएं. इससे भविष्य में अगर कोई आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो आपके पास शिकायत का रिकॉर्ड रहेगा.

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

राशन कार्ड नंबर निकालने के लिए सही आधार या मोबाइल नंबर दर्ज करें.

हमेशा अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी ऐप का ही इस्तेमाल करें.

किसी अनजान वेबसाइट या व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें.

जरूरत पड़ने पर नया या डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें.