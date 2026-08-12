Surya Grahan 2026 Ke Upay: आज सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें ये उपाय, ये चीजें करें दान

Surya Grahan 2026 Ke Upay: आज 12 अगस्त को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है. ऐसे में आज के दिन कुछ उपाय करने से सब ठीक रहता है. आइए जानते हैं.

Surya Grahan 2026 Ke Upay: साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण आज यानी 12 अगस्त, बुधवार को लगने जा रहा है. ये खग्रास सूर्य ग्रहण होगा. भारतीय समय के अनुसार इसकी शुरुआत (Surya grahan kab lagega) रात 9:04 बजे होगी और ग्रहण का मध्य रात 11:16 बजे पर रहेगा. ग्रहण की समाप्ति 13 अगस्त की देर रात 1:28 बजे होगी.

ये खगोलीय घटना दुनिया के कई हिस्सों में देखी जा सकेगी. पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, जिससे कुछ स्थानों पर दिन में कुछ समय के लिए अंधेरा जैसा नजारा देखने को मिलता है. ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण को विशेष घटना माना गया है. ऐसे में ग्रहण के दौरान और इसके बाद कुछ धार्मिक उपाय करने की परंपरा है. आइए जानते हैं ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए कौन-कौन से उपाय बताए जाते हैं.

सूर्य ग्रहण के दौरान करें ये धार्मिक उपाय (Surya Grahan Upay 2026)

धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय मंत्र जाप को शुभ माना जाता है. इस दौरान अपनी श्रद्धा के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र का जाप किया जा सकता है.

महामृत्युंजय मंत्र:

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

गायत्री मंत्र:

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं

भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥

सूर्य मंत्र:

ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः।

भोजन को लेकर क्या करें?- परंपरागत मान्यता है कि ग्रहण के समय रखे भोजन और पानी में तुलसी की पत्तियां रखी जा सकती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे भोजन की शुद्धता बनी रहती है. हालांकि, तुलसी तोड़ने को लेकर भी परंपरागत नियम बताए गए हैं, इसलिए ग्रहण के दिन तुलसी की पत्तियां न तोड़कर पहले से रख लेने की मान्यता है.

परंपरागत मान्यता है कि ग्रहण के समय रखे भोजन और पानी में तुलसी की पत्तियां रखी जा सकती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे भोजन की शुद्धता बनी रहती है. हालांकि, तुलसी तोड़ने को लेकर भी परंपरागत नियम बताए गए हैं, इसलिए ग्रहण के दिन तुलसी की पत्तियां न तोड़कर पहले से रख लेने की मान्यता है. ग्रहण खत्म होने के बाद करें घर की शुद्धि- ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करने की परंपरा है. मान्यता के अनुसार इससे वातावरण की शुद्धि होती है. इसी तरह सामर्थ्य होने पर पवित्र नदी में स्नान करना भी शुभ माना जाता है.

ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करने की परंपरा है. मान्यता के अनुसार इससे वातावरण की शुद्धि होती है. इसी तरह सामर्थ्य होने पर पवित्र नदी में स्नान करना भी शुभ माना जाता है. पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं जल- सूर्य ग्रहण के बाद पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना भी धार्मिक उपायों में शामिल है. इसे ग्रहण से जुड़ी नकारात्मकता को दूर करने और शुभ फल की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला उपाय माना जाता है.

सूर्य ग्रहण के बाद पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना भी धार्मिक उपायों में शामिल है. इसे ग्रहण से जुड़ी नकारात्मकता को दूर करने और शुभ फल की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला उपाय माना जाता है. सूर्य से जुड़ी चीजों का करें दान- ग्रहण के अवसर पर गुड़, गेहूं और सोने का दान करने की परंपरा भी बताई जाती है. ज्योतिषीय मान्यताओं में इन वस्तुओं का संबंध सूर्य से माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान करना शुभ माना जाता है.

भारत में कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण? (Surya Grahan Kab Lagega)

12 अगस्त 2026 को लगने वाले सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 9:04 बजे होगी. इसका अधिकतम चरण रात 11:16 बजे आएगा और ग्रहण 13 अगस्त को रात 1:28 बजे समाप्त होगा.

क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण?

नहीं… 12 अगस्त 2026 का ये सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा. ग्रहण के समय भारत में रात होगी, इसलिए देश के किसी भी हिस्से से इस खगोलीय घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकेगा.

भारत में सूतक काल लगेगा या नहीं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल उसी स्थान पर मान्य माना जाता है, जहां ग्रहण दिखाई देता है. चूंकि 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा.

नोट: ऊपर बताए गए उपाय धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं. आज सामाज इसकी पुष्टि नहीं करता है.