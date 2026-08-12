हिमाचल के बाद क्या दूसरे राज्यों में भी बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम? UP, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और MP में जानें ताजा रेट

हिमाचल में ईंधन की कीमतों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. नए रेट देर रात से ही लागू कर दिए गए हैं और इसकी चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश के साथ देस के बाकी राज्यों में भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं?

नई दिल्ली. मंगलवार, 11 अगस्त को हिमाचल प्रदेश की तरफ से राज्य में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल के मौजूदा रेट में बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा हुई. अब राज्य में रहने वाले और बाहर से आने वाले लोगों को 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर ज्यादा देना पड़ेगा. हिमाचल में ईंधन की कीमतों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. नए रेट देर रात से ही लागू कर दिए गए हैं और इसकी चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश के साथ देस के बाकी राज्यों में भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं?

ऐसे में सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हिमाचल प्रदेश में दाम क्यों बढ़े हैं. हर एक राज्य में ईंधन की कीमतें अलग-अलग टैक्स, वैट और स्थानीय शुल्क के ऊपर निर्भर करती है. रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव की जानकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी की जाती है. जब कभी भी राज्य सरकार नया उपकर या टैक्स लागू करती है या इसमें बढ़ोतरी तो वहां पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमत पर सीधा असर पड़ता है.

प्रमुख राज्यों में आज के दाम (प्रति लीटर) दिल्ली: पेट्रोल ₹102.12, डीजल ₹95.20मध्य प्रदेश (भोपाल): पेट्रोल ₹115.30, डीजल ₹99.64बिहार (पटना): पेट्रोल ₹114.03, डीजल ₹99.36राजस्थान (जयपुर): पेट्रोल ₹112.31, डीजल ₹97.78उत्तर प्रदेश (लखनऊ): पेट्रोल ₹101.89, डीजल ₹95.85महाराष्ट्र (मुंबई): पेट्रोल ₹111.78, डीजल लगभग ₹97-₹98 के आसपास हरियाणा: पेट्रोल ₹103.08, डीजल ₹95.82

हिमाचल में क्यों बढ़ी कीमत?

12 अगस्त रात 12 बजे से हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमत में बढोतरी कर दी गई, पूरे राज्य में अब उपभोक्ताओं को 60 पैसे प्रति लीटर ज्यादा देना होगा.इसके पीछे की वजह Orphan and Widow Cess में की गई बढ़ोतरी है.

क्या दूसरे राज्यों में भी कीमत बढ़ी है?

पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी सिर्फ हिमाचल प्रदेश में की गई है. नए उपकर की वजह से हुई बढ़ोतरी को दूसरे राज्यों में लागू बढ़ोतरी नहीं माना जा सकता. UP, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अपने-अपने राज्य के कर ढांचे और तेल कंपनियों की दैनिक कीमतों के आधार पर तय होती हैं.इसलिए किसी राज्य में नया टैक्स या सेस लागू होने की स्थिति अलग से देखना जरूरी है.