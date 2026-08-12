Gold Silver Himachal Price Today: आज हिमाचल में कितने में मिल रहा सोना-चांदी, जानें ताजा रेट

Gold Silver Himachal Price 12 August 2026: आज 12 अगस्त को अगर आप हिमाचल में सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं आज के ताजा भाव.

Gold Silver Himachal Price 12 August 2026 | Aaj Himachal Mein Sone Chandi Ka Daam: सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, रुपये की कीमत, स्थानीय मांग और बाजार के उतार-चढ़ाव का सीधा असर इनके रेट पर पड़ता है. ऐसे में अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ताजा भाव जानना जरूरी है.

हिमाचल में आज सोने का भाव (Himachal Gold Silver Price 12 August 2026)

आज 12 अगस्त 2026 को हिमाचल में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,50,360 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,43,200 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

24 कैरेट सोना अधिक शुद्ध माना जाता है, जबकि 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल मुख्य रूप से आभूषण बनाने में किया जाता है. खरीदारी के समय मेकिंग चार्ज और अन्य टैक्स अलग से लग सकते हैं.

आज चांदी कितने रुपये किलो है? (Himachal Silver Price Today 12 August 2026)

हिमाचल में 12 अगस्त 2026 को चांदी का भाव ₹2,60,000 प्रति किलोग्राम है. चांदी की कीमत पर भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ औद्योगिक मांग और निवेशकों की गतिविधियों का असर पड़ता है.

सोने-चांदी के रेट क्यों बदलते हैं?

सोने और चांदी की कीमतें एक ही स्तर पर स्थिर नहीं रहतीं. डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, वैश्विक बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव, त्योहारों और शादी के सीजन में मांग तथा निवेशकों की खरीदारी जैसे कई कारण इनके रेट को प्रभावित करते हैं.

नोट: ऊपर दिए गए भाव 12 अगस्त 2026 के उपलब्ध रेट के आधार पर हैं. स्थानीय ज्वेलरी दुकान पर कीमतें मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क के कारण अलग हो सकती हैं.