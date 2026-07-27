सावन में जरूर करें लखनऊ के इस मंदिर के दर्शन, एक शिवलिंग में विराजमान हैं पूरा शिव परिवार, जानें 160 साल पुराना रहस्य

Kashishwar Mahadev Temple: सावन का महीना आने वाला है. ऐसे में लोग कई मंदिर दर्शन करने जाते हैं. हम आपके लिए लखनऊ का एक ऐसा मंदिर लेकर आए है जो कि 160 साल पूराना है, वहां कि शिवलिंग में शिव जी का पूरा परिवार विराजमान है. आइए जानते हैं.

Kashishwar Mahadev Temple: सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे खास माना जाता है. इन दिनों देशभर के शिव मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है, लेकिन लखनऊ के मोहनलालगंज में एक मंदिर है जिसका नाम है काशीश्वर महादेव मंदिर, ये अपनी अनोखी मान्यता के वजह से भक्तों के बीच विशेष स्थान रखता है.

मान्यता है कि इस प्राचीन मंदिर में स्थापित करीब 4 फीट ऊंचे शिवलिंग में स्वयं पूरा शिव परिवार विराजमान है. शिवलिंग पर बनी लाल धारियों और आकृतियों में माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की छवि दिखाई देती है. सावन के महीने में यहां दूर-दूर से श्रद्धालु बाबा काशीश्वर महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा-अर्चना करते हैं. आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक मंदिर का महत्व, शिवलिंग की खासियत और यहां पहुंचने का आसान रास्ता.

काशीश्वर महादेव मंदिर का इतिहास

लखनऊ के मोहनलालगंज में स्थित काशीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण साल 1860 में राजा काशी प्रसाद ने करवाया था. उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम काशीश्वर महादेव मंदिर रखा गया. ये मंदिर भारतीय स्थापत्य कला और लखनवी नवाबी वास्तुकला का सुंदर उदाहरण माना जाता है.

मंदिर की संरचना आठ कोनों वाली है. इसके चारों ओर आठ छोटे-छोटे शिवालय बनाए गए हैं, जो इसकी खूबसूरती और धार्मिक महत्व को और बढ़ाते हैं. मंदिर का विशाल शिखर इतना ऊंचा है कि इसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है.

अनोखा शिवलिंग, जिसमें दिखता है पूरा शिव परिवार

काशीश्वर महादेव मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहां स्थापित शिवलिंग है. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस शिवलिंग पर बनी प्राकृतिक लाल धारियों और आकृतियों में भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की छवि दिखाई देती है. मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश, मां दुर्गा, सूर्य देव और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं. वहीं शिवलिंग के सामने नंदी महाराज विराजमान हैं.

स्थानीय निवासी बताते हैं कि गांव के कई लोग अपने दिन की शुरुआत बाबा काशीश्वर महादेव के दर्शन और पूजा के साथ करते हैं और सावन के समय में यहां काफी भीड़ होती है.

सावन में गूंजता है हर-हर महादेव का जयघोष

सावन के दौरान काशीश्वर महादेव मंदिर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है. सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने लगते हैं. शाम के समय डमरू, नगाड़ों और मंजीरों की ध्वनि के बीच बाबा का भव्य शृंगार और महाआरती की जाती है.

भगवान शिव के भक्तों के लिए सावन में इस मंदिर के दर्शन करना विशेष फलदायी माना जाता है. मंदिर की प्राचीनता और शिवलिंग की अनोखी बनावट इसे अन्य शिव मंदिरों से अलग पहचान देती है.

काशीश्वर महादेव मंदिर के दर्शन का समय

काशीश्वर महादेव मंदिर भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है.

सुबह का समय: 5 बजे से

रात तक दर्शन: 10 बजे तक

विशेष भीड़: महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार पर

सावन के दिनों में यहां विशेष पूजा, शृंगार और आरती का आयोजन किया जाता है.

काशीश्वर महादेव मंदिर कैसे पहुंचे?

अगर आप इस सावन बाबा काशीश्वर महादेव के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो लखनऊ और रायबरेली से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है.

लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से मोहनलालगंज की दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर है. यहां से आप ऑटो, बस या खुद की गाड़ी से जा सकते है.

रायबरेली रेलवे स्टेशन से

रायबरेली स्टेशन से मोहनलालगंज की दूरी लगभग 58 किलोमीटर है. यहां से बस, ऑटो या टैक्सी लेकर मंदिर पहुंच सकते हैं. मोहनलालगंज मेन मार्ग से काशीश्वर महादेव मंदिर करीब 740 मीटर की दूरी पर स्थित है. यहां कुछ मिनट पैदल चलकर या वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकता है.