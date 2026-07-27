बिहार बंद में छात्र प्रदर्शन में AK-47 से फायरिंग, वीडियो सामने आने के बाद पुलिसकर्मी सस्पेंड

By
Viplove Kumar
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बिहार बंद के दौरान कई जिलों में छात्र प्रदर्शन हुए थे. कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की घटना सामने आई थी. सीवान जिले में प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग करने वाले एक पुलिसकर्मी पर एक्शन लिया गया है.
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बिहार बंद प्रदर्शन में AK-47 से फायरिंग, वायरल वीडियो के बाद पुलिसकर्मी सस्पेंड

पटना.  छात्रों पर कथित तौर पर 25 जुलाई को आयोजित ‘बिहार बंद’ के दौरान सीवान जिले में प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग करने वाले एक पुलिसकर्मी पर एक्शन लिया गया है. बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की.

राज्यभर में छात्र संगठनों द्वारा आयोजित बिहार बंद के दौरान कई जिलों में प्रदर्शन हुए थे. कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की घटना सामने आई थी. इसी दौरान सीवान से सामने आए वीडियो में एक पुलिसकर्मी कथित रूप से AK-47 से फायरिंग करता दिखाई दिया.

तीन घायल, 15 साल के युवा की सर्जरी

जानकारी के मुताबिक इस घटना में घायल तीन लोगों का पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है. इनमें 15 साल के मोहम्मद आरिफ भी शामिल हैं. परिजनों के अनुसार ये घटना तब हुई जब आरिफ दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. गोली उनकी गर्दन में लग गई, जिसके बाद उनको तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया था. डॉक्टरों ने सफल सर्जरी कर गोली निकाल दी. उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है.

तेजस्वी और राहुल गांधी ने उठाए सवाल

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले को उठाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग का यह एक चिंताजनक पैटर्न है. उन्होंने दिल्ली में छात्रों पर पेलेट गन और बिहार में AK-47 के इस्तेमाल का जिक्र किया.

विभागीय जांच शुरू

बिहार पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है. निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि हथियार का इस्तेमाल पुलिस प्रोटोकॉल के अनुरूप था या नहीं.