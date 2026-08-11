Sawan 2026: भगवान शिव को भूल से भी न चढ़ाएं ये 4 चीजें, बने बनाए काम का होगा विनाश

Sawan 2026: सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में ये जानना काफी जरूरी होता है कि इन दिनों भगवान को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, तो आइए जानते हैं कि इन दिनों किन चीजों को चढ़ाने से बचना चाहिए.

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस पूरे महीने श्रद्धालु महादेव को खुश करने के लिए जलाभिषेक करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग-अलग पूजन सामग्री चढ़ाते हैं. हालांकि, शिव पूजा से जुड़ी कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं, जिनमें कुछ चीजों को चढ़ाने से मना किया गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा में इन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं वे 4 चीजें कौन-सी हैं, जिन्हें सावन में भगवान शिव को अर्पित करने से बचना चाहिए.

केतकी का फूल

शिव पूजा में केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. धार्मिक कथा के अनुसार, केतकी के फूल से जुड़ी एक घटना के कारण भगवान शिव ने इसे अपनी पूजा से स्वीकार नहीं किया. यही वजह है कि शिवलिंग पर फूल चढ़ाते समय भक्त केतकी का इस्तेमाल करने से बचते हैं. मान्यता है कि महादेव की पूजा में वही पुष्प अर्पित करने चाहिए, जिन्हें शास्त्रों और परंपराओं में स्वीकार किया गया है.

तुलसी की पत्तियां

तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा नहीं है. पौराणिक मान्यता के पीछे वृंदा और जालंधर से जुड़ी कथा बताई जाती है. कथा के अनुसार, वृंदा के तप और पतिव्रता धर्म के प्रभाव से जालंधर बेहद शक्तिशाली हो गया था. बाद में भगवान शिव ने उसका अंत किया. इसी प्रसंग के कारण शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना जाता है.

शंख से जल अर्पित करना

भगवान शिव के अभिषेक में शंख से जल चढ़ाने की परंपरा नहीं मानी जाती. इसके पीछे शंखचूड़ से जुड़ी पौराणिक कथा का उल्लेख मिलता है. मान्यता के अनुसार, शंखचूड़ का भगवान विष्णु से विशेष संबंध था और भगवान शिव ने उसका वध किया था. इसी वजह से शिव पूजा में शंख का उपयोग जल अर्पित करने के लिए नहीं किया जाता.

टूटे हुए चावल यानी खंडित अक्षत

पूजा में अक्षत का अर्थ ऐसे चावल से है, जो साबुत और बिना टूटे हुए हों. इन्हें पूर्णता और मंगल का प्रतीक माना जाता है. इसलिए भगवान शिव को अक्षत अर्पित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए न हों. शिवलिंग पर खंडित चावल चढ़ाने से बचने की धार्मिक परंपरा है.

ध्यान रखें: ये बातें मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित हैंय अलग-अलग क्षेत्रों और संप्रदायों में पूजा की विधि कुछ भिन्न हो सकती है. आज समाज इसकी पुष्टि नहीं करता है.