Himachal Crime News: चंबा में पिता बना हैवान, 6 साल के मासूम को उफनती नदी में फेंका, फिर थाने जाकर किया सरेंडर

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Amit Upadhyay
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Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक पिता ने अपने 6 साल के बच्चे को रावी नदी में फेंक दिया। फिर आरोपी ने खुद पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। घटना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चे की तलाश शुरू की। हालांकि कई घंटे के बाद भी बच्चे का पता नहीं चल पाया।
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हिमाचल के चंबा में एक पिता ने अपने 6 साल के बच्चे को नदी में फेंक दिया।

Himachal Pradesh Crime News: पिता को बच्चों की सबसे मजबूत ढाल माना जाता है। उम्मीद की जाती है कि बच्चों पर मुसीबत आएगी, तो पिता उन्हें बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मगर कलयुग में सबकुछ बदल रहा है और दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ऐसा ही दर्दनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक पिता ने अपने 6 साल के बेटे को परेल पुल से रावी नदी में फेंक दिया। घटना के बाद से बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस और स्थानीय लोग नदी के आसपास बच्चे की तलाश में जुटे हैं। यह घटना चंबा-पठानकोट मार्ग पर स्थित परेल पुल की बताई जा रही है। हालांकि अब बच्चे के जीवित मिलने की उम्मीद धुंधली हो चुकी है।

खुद पुलिस के पास पहुंचा आरोपी

जानकारी के अनुसार अपने मासूम बच्चे को उफनती नदी में फेंकने के बाद आरोपी पिता खुद सुल्तानपुर पुलिस चौकी पहुंचा। वहां उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने बेटे को रावी नदी में फेंक दिया है। पिता के इस बयान के बाद पुलिस ने तुरंत नदी के आसपास तलाश अभियान शुरू किया। पुलिस और स्थानीय लोगों की टीमें रावी नदी के किनारे-किनारे बच्चे की तलाश कर रही हैं। नदी के आसपास के संभावित स्थानों को खंगाला जा रहा है। फिलहाल बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आरोपी ने बच्चे को नदी में क्यों फेंका।

घटना की वजह अभी साफ नहीं

चंबा के एसपी विजय सकलानी ने बताया कि बच्चे की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे घटनाक्रम से संबंधित जानकारी जुटा रही है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस का सबसे बड़ा फोकस बच्चे की तलाश पर है। नदी में चल रहे अभियान के साथ-साथ घटना के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उसने अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों और आरोपी के बयान के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।