Hydrogen Vs Vande Bharat Train: हाइड्रोजन ट्रेन और वंदे भारत में क्या अंतर है? दोनों में क्या सुविधाएं और कितनी स्पीड

Hydrogen vs Vande Bharat Train: पीएम मोदी ने हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। देश में कई सालों से वंदे भारत ट्रेनों को भी चलाया जा रहा है। वंदे भारत देश की सबसे आधुनिक सेमी हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन है। दोनों ट्रेनों की तकनीक, ऊर्जा स्रोत, गति, सुविधाएं और उपयोग अलग-अलग हैं। जानिए हाइड्रोजन ट्रेन और वंदे भारत में क्या अंतर है।

Hydrogen Train Vs Vande Bharat Train: भारतीय रेलवे लगातार नई-नई ट्रेनें चला रहा है, जिससे लोगों की यात्रा का अनुभव बेहतर हो गया है। एक तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे आधुनिक सेमी हाई-स्पीड ट्रेनों में शामिल है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। आगे रेलवे कई अन्य रूट्स पर भी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन को भविष्य की ग्रीन ट्रेन माना जा रहा है। हाइड्रोजन और वंदे भारत दोनों ट्रेनों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है, लेकिन उनकी तकनीक, ईंधन, गति और उपयोग पूरी तरह अलग हैं। आइए जानते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन में क्या-क्या अंतर है। किस ट्रेन की कितनी स्पीड है और लोगों के लिए क्या-क्या सुविधाएं हैं।

क्या है हाइड्रोजन ट्रेन?

हाइड्रोजन ट्रेन ऐसी ट्रेन होती है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है। इसमें डीजल इंजन की जगह फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली बनती है, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर ट्रेन को चलाती है। इस प्रक्रिया में धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, बल्कि केवल जलवाष्प उत्सर्जित होती है। इसलिए इसे पर्यावरण के लिए बेहद सुरक्षित और ग्रीन ट्रांसपोर्ट माना जाता है।

क्या है वंदे भारत ट्रेन?

वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में निर्मित आधुनिक इलेक्ट्रिक सेमी हाई-स्पीड ट्रेन है। इसे चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) ने तैयार किया है। यह ट्रेन ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर (OHE) से बिजली लेकर चलती है। इसका उद्देश्य प्रमुख शहरों के बीच तेज, आरामदायक और आधुनिक रेल यात्रा उपलब्ध कराना है।

तकनीक में क्या है अंतर?

दोनों ट्रेनों के बीच सबसे बड़ा अंतर इनके एनर्जी सोर्स का है। हाइड्रोजन ट्रेन फ्यूल सेल के जरिए खुद बिजली बनाती है और उसी से चलती है। इसे ओवरहेड बिजली लाइन की जरूरत नहीं होती। वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह इलेक्ट्रिक है और इसे चलाने के लिए रेलवे की ओवरहेड बिजली व्यवस्था आवश्यक होती है। यही वजह है कि जिन रेल मार्गों पर अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहां भविष्य में हाइड्रोजन ट्रेन एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

स्पीड में कौन आगे है?

स्पीड के मामले में वंदे भारत फिलहाल काफी आगे है। वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम डिजाइन स्पीड 140 से 180 किमी/घंटा है, हालांकि भारतीय ट्रैक पर यह आमतौर पर 130 से 160 किमी/घंटा की रफ्तार से संचालित होती है। जबकि हाइड्रोजन ट्रेन की अनुमानित अधिकतम गति लगभग 75 से 110 किमी/घंटा तक हो सकती है। भारत में प्रस्तावित हाइड्रोजन ट्रेन को करीब 110 किमी/घंटा की परिचालन गति के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। लंबी दूरी की तेज यात्रा के लिए वंदे भारत बेहतर विकल्प है, जबकि हाइड्रोजन ट्रेन का फोकस पर्यावरण और गैर-विद्युतीकृत रूट हैं।

वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं

वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सबसे आधुनिक ट्रेनों में से एक है, जिसे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। इस ट्रेन में पूरी तरह वातानुकूलित यानी AC कोच, एर्गोनॉमिक डिजाइन वाली आरामदायक सीटें और ऑटोमैटिक स्लाइडिंग दरवाजे दिए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और कई रूटों पर ऑनबोर्ड Wi-Fi जैसी डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा ट्रेन में बायो-वैक्यूम टॉयलेट, CCTV कैमरों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था, उन्नत सस्पेंशन सिस्टम के कारण कम झटकों वाली यात्रा और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं भी दी गई हैं। आधुनिक डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक के कारण वंदे भारत देश की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में गिनी जाती है।

हाइड्रोजन ट्रेन की सुविधाएं

हाइड्रोजन ट्रेन को पर्यावरण के अनुकूल और भविष्य की रेल तकनीक के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें आधुनिक एयर-कंडीशंड कोच और आरामदायक सीटों के साथ यात्रियों के लिए बेहतर सफर सुनिश्चित करने की योजना है। फ्यूल सेल तकनीक के कारण यह ट्रेन पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में कम शोर और कम कंपन पैदा करती है, जिससे यात्रा अधिक आरामदायक होती है। ट्रेन में डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली, आधुनिक सुरक्षा उपकरण और ऊर्जा दक्ष तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सबसे बड़ी खासियत यह है कि हाइड्रोजन ट्रेन संचालन के दौरान लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है और केवल जलवाष्प छोड़ती है, जिससे यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पर्यावरण के लिहाज से कौन बेहतर?

पर्यावरण संरक्षण के मामले में हाइड्रोजन ट्रेन सबसे आगे मानी जाती है। इसमें कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य होता है और केवल जलवाष्प निकलती है। वहीं वंदे भारत भी डीजल ट्रेनों की तुलना में काफी स्वच्छ है, क्योंकि यह बिजली से चलती है। अगर बिजली का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से हो तो इसका पर्यावरणीय प्रभाव और भी कम हो जाता है। दोनों ट्रेनों की भूमिका अलग-अलग है। वंदे भारत देश के प्रमुख शहरों के बीच तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा के लिए बनाई गई है, जबकि हाइड्रोजन ट्रेन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और गैर-विद्युतीकृत रेल मार्गों पर स्वच्छ परिवहन उपलब्ध कराना है। आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे दोनों तकनीकों का उपयोग अलग-अलग जरूरतों के अनुसार करेगा।