Sawan Upay: सावन में शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से दूर होंगे कष्ट

श्रावण मास भगवान शिव की उपासना का सर्वोत्तम समय माना गया है, इसी कारण सभी शिवभक्त पूरे वर्ष इस पावन माह की प्रतीक्षा करते हैं।

जो सम्पूर्ण सृष्टि का मंगल करें, जो प्रत्येक जीव के लिए परम हितकारी हों, वही शिव हैं

Sawan Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: देवों के देव महादेव, काल के भी महाकाल हैं। वे अपने भोले स्वभाव और शीघ्र प्रसन्न होने के कारण आशुतोष कहलाते हैं। सच्चे मन से की गई भक्ति से वे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी विश्वास के साथ अनेक महिलाएं दाम्पत्य सुख, अखंड सौभाग्य तथा संतान की मंगलकामना के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं। पुराणों में वर्णित है कि सोमवार व्रत का आरम्भ यदि श्रावण मास से किया जाए तो उसका पुण्य और फल कई गुना बढ़ जाता है।

सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बिल्वपत्र अर्पण तथा ओम नम: शिवाय मंत्र का जप अत्यंत शुभ माना गया है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव अपने भक्त के जीवन की कठिन परिस्थितियों को भी बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए सावन का महीना आत्मशुद्धि, संयम, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का विशेष अवसर माना जाता है।

सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखें

यदि आप भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखें। सामर्थ्य हो तो पूरे श्रावण मास में सात्विक जीवनचर्या अपनाएँ, नियमित शिव पूजन करें तथा रुद्राभिषेक कराएं। सावन में किया गया रुद्राभिषेक अत्यंत पुण्यदायी माना गया है।

शनि या राहु की अशुभ महादशा का होगा अंत

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जन्मकुंडली में शनि या राहु की अशुभ महादशा, अंतर्दशा अथवा प्रतिकूल गोचर चल रहा हो, तो श्रावण मास में प्रतिदिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना शुभ माना गया है। इसके साथ सात्विक भोजन, संयमित जीवन और भगवान शिव के मंत्रों का जप करने की भी सलाह दी जाती है।

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