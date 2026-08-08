होंडा इस अगस्त में अपनी कारों Amaze, City और Elevate पर ग्राहकों को कई तरह के ऑफर दे रही है। Amaze के सेकंड और थर्ड-जेनरेशन मॉडल पर, जबकि City पर ऑफर मुख्य रूप से प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के लिए हैं।

Honda cars offers in august 2026: होंडा इस अगस्त में अपनी कारों Amaze, City और Elevate पर ग्राहकों को कई तरह के ऑफर दे रही है। Amaze के सेकंड और थर्ड-जेनरेशन मॉडल पर, जबकि City पर ऑफर मुख्य रूप से प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के लिए हैं। Elevate के लिए डिस्काउंट ऑफर मौजूदा मॉडल पर लागू हैं और यहां बताए गए सभी ऑफर और फायदे 1 अगस्त से 31 अगस्त, 2026 के बीच मिलेंगे।

Elevate पर सबसे ज़्यादा फायदे मिल रहे हैं।

City पर डिस्काउंट प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के लिए है।

Amaze के सेकंड और थर्ड-जेनरेशन, दोनों पर डिस्काउंट उपलब्ध हैं।

Honda Elevate पर ऑफ़र

1.79 लाख रुपये तक के बेनिफिट

वेरिएंट और मॉडल ईयर के आधार पर, Honda Elevate पर 1.79 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इनमें 60,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 1.05 लाख रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 4,000 रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट शामिल है। Honda ग्राहकों को 10,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और ब्रांड की 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पर 50% की छूट भी दे रही है, जिसकी कीमत अब 19,000 रुपये है।

Honda Elevate की कीमत 11.81 लाख रुपये से 16.78 लाख रुपये के बीच है।

Honda City पर ऑफर

95,000 रुपये तक के बेनिफिट

Honda City (प्री-फेसलिफ्ट मॉडल)

Honda City के कुछ वैरिएंट्स पर 30,000 रुपये तक का कैश ऑफर, 56,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 4,000 रुपये का लॉयल्टी इंसेंटिव मिल रहा है। साथ ही, 5,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी उपलब्ध है। कुल मिलाकर, Honda City पर 95,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है।

2026 Honda City की कीमत 12.08 लाख से 21.44 लाख रुपये के बीच है।

Honda Amaze पर ऑफर

50,000 रुपये तक के बेनिफिट

थर्ड-जेनरेशन Honda Amaze के कुछ वैरिएंट्स पर 50,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। इसमें 15,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 21,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। इसके अलावा, 4,000 रुपये का लॉयल्टी इंसेंटिव और 10,000 रुपये का कॉर्पोरेट फायदा भी दिया जा रहा है।

सेकेंड जेनरेशन की Amaze के चुनिंदा वैरिएंट्स के खरीदार एक्सचेंज, लॉयल्टी और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट 10,000 रुपये है। मॉडल ईयर के आधार पर, होंडा की 50% छूट वाली 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी 15,000 रुपये में दी जा रही है।

2026 Honda Amaze की कीमत 7.65 लाख रुपये से 10.00 लाख रुपये के बीच है, जबकि पिछले जेनरेशन की Amaze की कीमत 5.99 लाख रुपये से 7.80 लाख रुपये के बीच है।