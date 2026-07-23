Sawan Astrology: सावन में इन 3 बड़े ग्रहों की चाल में होगा बदलाव

विशेषकर मेष, मिथुन, सिंह और तुला राशि वालों के लिए यह अवधि धन लाभ, करियर में तरक्की और समृद्धि के नए द्वार खोलेगी।

जानें किन राशि वालों को होगा फायदा

Sawan Astrology, (आज समाज), नई दिल्ली: सावन का महीना शिव भक्ति को समर्पित किया गया है। इस महीने में महादेव की विशेष पूजा और जलाभिषेक का विधान है। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस माह का समापन 28 अगस्त को सावन माह की पूर्णिमा के साथ होगा। ग्रहों के गोचर के लिहाज से भी सावन का महीना बहुत खास रहने वाला है। इस माह में कर्मफल दाता और न्याय के देवता शनि वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में रहेंगे।

ज्ञान के कारक गुरु बृहस्पति रहेंगे अस्त

ज्ञान के कारक गुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे और बुद्धि व व्यापार के दाता बुध देव अपनी मार्गी चाल का फल सभी 12 राशि के जातकों को देंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार, गुरु 14 जुलाई को अस्त हो चुके हैं। शनि 27 जुलाई को वक्री होंगे। फिर, बुध 24 जुलाई को मार्गी होंगे और 25 जुलाई को उदय होंगे।

ज्योतिष के अनुसार, जब तीन बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव होता है, तो इसका सीधा असर देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता हैं। सावन के महीने में मेष, मिथुन, सिंह और तुला राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं।

मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए सावन का महीना आर्थिक लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। इस तीनों की ग्रह की चाल से आपके व्यापार और करियर में अचानक धन लाभ की संभावना बन सकती है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

मेष राशि वालों के लिए सावन का महीना आर्थिक लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। इस तीनों की ग्रह की चाल से आपके व्यापार और करियर में अचानक धन लाभ की संभावना बन सकती है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के समय वरदान साबित हो सकता है। नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए समय अच्छा रहने वाला है। निवेश से लाभ हो सकता है।

मिथुन राशि वालों के समय वरदान साबित हो सकता है। नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए समय अच्छा रहने वाला है। निवेश से लाभ हो सकता है। सिंह राशि: इस समय सिंह राशि वालों के भाग्य का द्वार खुल सकता है। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से बड़ा वित्तीय लाभ हो सकता है। समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

इस समय सिंह राशि वालों के भाग्य का द्वार खुल सकता है। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से बड़ा वित्तीय लाभ हो सकता है। समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। तुला राशि: इस समय तुला राशि वालों के जीवन खूब सुख-समृद्धि आ सकती है। आपके लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हो सकती है और कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। वाहन या नया मकान खरीदने की योजना बना सकते हैं।

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