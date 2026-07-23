Ind vs Zim T20: मयंक और प्रिंस यादव की कातिलाना गेंदबाजी, भारत ने जिम्बाब्वे को सस्ते में निपटाया

By
Viplove Kumar
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India vs Zimbabwe भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से पहले मैच में जिम्बाब्वे की टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही. 2 साल बाद लौट रहे मयंक यादव ने प्रिंस यादव के साथ मिलकर कातिलाना गेंदबाजी कर टीम को 125 रन के स्कोर पर रोक दिया.
INDIA VS ZIM
भारत के सामने जिम्बाब्वे ने रखा 126 रन का लक्ष्य

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने इंग्लैंड और आयरलैंड में मिली हार को पीछे छोड़ते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ धमाकेदार वापसी की. तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में खेलने उतरी टीम ने मेजबान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. कप्तान श्रेयस अय्यर को भरोसे पर मयंक यादव और प्रिंस यादव ने खरे उतरे. जिम्बाब्वे की टीम भारत की कसी हुई गेंदबाजी के आगे 20 ओवर में रन ही बना पाई.

पहली टी20 जीत की तलाश में जिम्बाब्वे पहुंचे कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. दो साल बाद टी20 टीम में वापस लौटे मयंक यादव ने पहली बॉल पर ब्रायन बेनेट को अपना शिकार बनाया. उन्होंने मैच की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच कराया. अंपायर ने शुरुआत में आउट नहीं दिया, लेकिन भारत के डीआरएस लेने के बाद अल्ट्राएज में हल्का किनारा मिलने से फैसला पलट गया और बेनेट गोल्डन डक का शिकार बने. इसके बाद दूसरे ओपनर बेन कुरेन को प्रिंस यादव ने चलता कर दिया. जिम्बाब्वे की टीम को सबसे बड़ा झटका शिवम दुबे ने कप्तान सिकंदर रजा को आउट करके दिया. महज 4 रन बनाकर वो अपना विकेट गंवा बैठे.

इसके बाद जिम्बाब्वे की ओर से वेस्ली मदेवेरे ने सबसे अधिक 39 रन बनाए और टीम की पारी को संभालने की कोशिश की. तदीवानाशे मारुमानी ने 27 रन और विस्फोटक बल्लेबाज रयान बर्ल ने 26 रन का योगदान दिया. भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाकर जिम्बाब्वे को खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया. रवि बिश्नोई ने एक विकेट हासिल किया. जिम्बाब्वे ने विकेट भले ही 7 गंवाए लेकिन रन ज्यादा नहीं बना पाए. 20 ओवर में सिर्फ 125 रन तक ही पहुंच पाए.