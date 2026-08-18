सोनीपत के खानपुर कलां स्थित बीपीएस गवनर्मेंट मेडिकल कॉलेज में एक ही रात में दो मेडिकल छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। इन दोनों घटनाओं के बाद छात्राओं ने कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

Haryana News: सोनीपत के खानपुर कलां स्थित बीपीएस गवनर्मेंट मेडिकल कॉलेज में एक ही रात में दो मेडिकल छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। इन दोनों घटनाओं के बाद छात्राओं ने कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने उचित कदम नहीं उठाए।

समय पर नहीं पहुंची पुलिस

कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाया कि घटना के तुरंत बाद कॉलेज प्रशासन और पुलिस से मदद मांगी गई, लेकिन दो घंटे बाद भी उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। इसके बाद छात्राओं ने रात में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए तैनात दुर्गा शक्ति की टीम भी रात 1 बजे कॉलेज परिसर पहुंची।

कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

वीडियो शेयर करते हुए एक छात्रा ने कहा कि कॉलेज परिसर में न तो पर्याप्त रोशनी थी और न ही आसपास कोई सुरक्षाकर्मी तैनात था। पुलिस ने एक MBBS छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पकड़ा गया आरोपी

चौकी प्रभारी उर्मिला ने कहा, ”पुलिस ने आरोपी को 16 अगस्त को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोपी 28 वर्षीय दीपक है, जो कुछ दिन पहले कॉलेज की कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने आया था। घटना के बाद वह झाड़ियों में छिप गया था।”

पहली घटना

पहली घटना 15 अगस्त की रात 10.30 बजे घटी। ड्यूटी खत्म करने के बाद MBBS की एक इंटर्न चाय लेकर हॉस्टल की तरफ जा रही थी। इसी दौरान किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। शोर मचाने पर आरोपी भाग खड़ा हुआ।

दूसरी घटना

दूसरी घटना 15 अगस्त की ही रात 11 बजे की है, जब एक अन्य ट्रेनी लाइब्रेरी से हॉस्टल की तरफ जा रही थी। इस दौरान किसी युवक ने उसका पीछा किया और उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने उसका गला दबाकर उसके निजी अंगों को छुआ। युवती के शोर मचाने पर वह भाग गया।