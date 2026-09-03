Krishna Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर भूलकर भी न करें ये काम, व्रत और पूजा के नियम जानें

Krishna Janmashtami 2026 Vrat Vidhi: कृष्ण जन्माष्टमी 2026 का व्रत 4 सितंबर को रखा जाएगा. जानें सुबह संकल्प से लेकर रात 12 बजे कृष्ण पूजा, भोग, व्रत में खान-पान और पारण के जरूरी नियम.

Krishna Janmashtami 2026 Vrat Vidhi: कल 4 सितंबर, शुक्रवार को देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाएगी. मंदिरों से लेकर घरों तक भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाई जाती है. इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान कृष्ण की पूजा, ध्यान और मंत्र जाप करते हैं.

सुबह ऐसे लें व्रत का संकल्प

जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले या सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. पूजा स्थल की सफाई करने के बाद भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करें. हाथ में जल लेकर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत का संकल्प लें. मंदिर में दीपक जलाकर पूजा करें और दिनभर श्रीकृष्ण के मंत्रों का जाप करें. भक्त अपनी परंपरा के अनुसार निर्जला, जलाहार या फलाहार व्रत रख सकते हैं. स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर कठिन उपवास से बचना चाहिए.

जन्माष्टमी व्रत में क्या खाएं?

फलाहार करने वाले भक्त दूध, दही, फल, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े या कुट्टू के आटे से बने व्यंजन और सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं. सेंधा नमक भी इस्तेमाल किया जाता है. वहीं सामान्य अनाज, चावल, दाल और गेहूं समेत कई खाद्य पदार्थ व्रत में नहीं खाए जाते. हालांकि नियम अलग-अलग परंपराओं में भिन्न हो सकते हैं.

कृष्ण को लगाएं माखन-मिश्री का भोग

भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री का भोग विशेष प्रिय माना जाता है. इसके अलावा दूध, दही, पंजीरी, धनिया पंजीरी, फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित कर सकते हैं. भोग में तुलसी दल रखना भी शुभ परंपरा मानी जाती है.

रात 12 बजे ऐसे करें पूजा

मध्यरात्रि में बाल गोपाल की प्रतिमा को विराजमान कर पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करें. फिर नए वस्त्र, मुकुट, मोरपंख और आभूषणों से श्रृंगार करें. चंदन, अक्षत, फूल और तुलसी दल अर्पित करने के बाद माखन-मिश्री सहित अन्य भोग लगाएं. धूप-दीप जलाकर आरती करें और जन्माष्टमी कथा या श्रीकृष्ण मंत्रों का पाठ करें.

व्रत का पारण कब करें?

पूजा और आरती के बाद पारण की विधि परंपरा के अनुसार अलग हो सकती है. कुछ भक्त मध्यरात्रि में जन्म पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जबकि कुछ अगले दिन निर्धारित समय पर व्रत खोलते हैं. इसलिए परिवार और क्षेत्र में प्रचलित नियम के अनुसार पारण करना उचित रहेगा.