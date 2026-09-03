Rohit Sharma: चयनकर्ता के मैसेज पर रोहित शर्मा गुस्से से तमतमाए! हुए थे नाराज लेकिन वनडे से संन्यास लेने के लिए मान गए

इंग्लैंड के दौरे पर वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले से पहले रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की बातें सामने आई. चयनकर्ताओं ने उनको साफ मैसेज दे दिया था कि वो अब वनडे टीम में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि वो अगले साल होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं. इंग्लैंड के दौरे पर वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले से पहले उनके इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की बातें सामने आई. चयनकर्ताओं ने उनको साफ मैसेज दे दिया था कि वो अब वनडे टीम में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे. रिपोर्ट के मुताबिक जब ये मैसेज उनके मिला तो रोहित गुस्से से तमतमा उठे लेकिन संन्यास लेने के लिए राजी हो गए थे. हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने खुद इस खबर को अफवाह बताया था.

रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं इसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है. उनके भविष्य को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज के दौरान सलेक्शन कमेटी ने रोहित को साफ संदेश दिया था कि वह उनकी “स्कीम ऑफ थिंग्स” में शामिल नहीं हैं. उनकी जगह वनडे टीम में नहीं बन रही और अब उनसे आगे बढ़ना चाहती है. बतौर वनडे ओपनर चयनकर्ता अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में यशस्वी जायसवाल को मौका देना चाहते थे. इस फैसले को लिए जाने की वजह से ही रोहित को भविष्य की योजना से बाहर कर दिया.

चयनकर्ताओं के फैसले से नाराज थे रोहित

इंग्लैंड के दौरा से जुड़ी खबरों को लेकर अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है. इसके मुताबिक रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट को अभी जारी रखना चाहते थे. उन्होंने अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपनी फिटनेस पर काम किया है. महज तीन महीने में ही उन्होंने अपने 11 किलोग्राम वजन को कम किया है. अभी अपनी फिटनेस पर और भी काम कर रहे हैं जिससे वो वर्ल्ड कप के लिए खुद को फिट रख पाएं. चयन समिति के फैसले से रोहित बेहद नाराज थे हालांकि उन्होंने बाद में लॉर्ड्स वनडे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की बात मान ली थी.

इसेक बाद ही मीडिया में ये रिपोर्ट सामने आई कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले हैं. 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला गया तीसरा वनडे खेला गया और इसमें उन्होंने ऐसा धुंआधार शतकीय पारी खेली जिसने उनके संन्यास की चर्चा फिलहाल कुछ समय के लिए पीछे चली गई.

BCCI ने रोहित का एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपने भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं को “शोर” बताया।