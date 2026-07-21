Kanwar Yatra 2026 News: सामने आ गए कावड़ यात्रा के नियम, डीजे से लेकर मीट-मछली तक के आए आदेश

Kanwar Yatra 2026 News: कांवड़ यात्रा 2026 के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं. कांवड़ मार्ग पर मीट-शराब की दुकानें बंद रहेंगी, ड्रोन-हेलिकॉप्टर से निगरानी होगी और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष जोर रहेगा.

Kanwar Yatra 2026 News: कांवड़ यात्रा 2026 को सेफ, व्यवस्थित और सुचारु बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. मेरठ में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त बैठक में यात्रा की पूरी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक के बाद सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और कानून-व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. इस बार यात्रा मार्ग पर आधुनिक तकनीक की मदद से निगरानी की जाएगी, वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए कई नए दिशा-निर्देश भी लागू किए जाएंगे.

कांवड़ यात्रा 2026 के नियम (Kanwar Yatra 2026 Rules)