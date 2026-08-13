Sindhara Samagri: हरियाली तीज पर पहली बार बेटी को सिंधारा देते समय न करें ये भूल, जानें क्या दें, क्या न दें

इस मौके पर माताएं अपनी बेटियों के ससुराल सिंधारा भिजवाती हैं, जिसमें कई प्रकार के मिष्ठान और श्रृंगार को शामिल किया जाता है।

अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं सुहागिन महिलाएं

Sindhara Samagri, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाली तीज का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व बताया गया है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इस बार हरियाली तीज का त्योहार 15 अगस्त, शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं और कुवांरी कन्याएं भी अच्छे वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को विधिपूर्वक रखती हैं।

हरियाली तीज पर माताएं अपनी बेटी के ससुराल सिंधारा जरूर भिजवाती हैं, जिसमें कई प्रकार की सामग्री शामिल की जाती है। वहीं, अगर आप इस साल हरियाली तीज पर पहली बार अपनी बेटी को सिंधारा देने जा रही हैं, तो कुछ सामान को भूलकर भी सिंधारा में शामिल न करें।

हरियाली तीज पर सिंधारा का महत्व

हर साल हरियाली तीज का त्योहार सावन शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन महिलाएं शिवजी-मां पार्वती की विधि-विधान से पूजा करती हैं। इस अवसर पर विवाहित महिलाओं के मायके से उनके लिए सिंधारा भिजवाया जाता है, जो इस पर्व का विशेष हिस्सा है।

इसमें कई प्रकार की सामग्री जैसे-मिठाई, श्रृंगार का सामान आदि शामिल किया जाता है। मनुस्मृति में विवाह के पश्चात बेटी को समय-समय पर वस्त्र, आभूषण आदि भिजवाना कर्तव्य माना जाता है। साथ ही, ये मायके के प्रेम और स्नेह का भी प्रतीक होता है। ऐसे में नवविवाहित महिलाओं को सिंधारा भिजवाते समय कुछ चीजों को शामिल जरूर करना चाहिए।

सिंधारा में जरूर शामिल करें ये चीजें

हरी चूड़ियां: हरियाली तीज पर हरे रंग का बहुत खास महत्व बताया गया है। ऐसे में इस दिन अपनी बेटी के ससुराल उसके लिए हरे रंग की चूड़ियां जरूर भिजवानी चाहिए।

हरियाली तीज पर हरे रंग का बहुत खास महत्व बताया गया है। ऐसे में इस दिन अपनी बेटी के ससुराल उसके लिए हरे रंग की चूड़ियां जरूर भिजवानी चाहिए। हरे वस्त्र: हरियाली तीज पर हरी रंग की साड़ी, सूट अथवा दुपट्टा भी बेटी को जरूर भिजवाना चाहिए। इसे हरियाली का प्रतीक माना जाता है और हरियाली तीज हरियाली का ही त्योहार है।

हरियाली तीज पर हरी रंग की साड़ी, सूट अथवा दुपट्टा भी बेटी को जरूर भिजवाना चाहिए। इसे हरियाली का प्रतीक माना जाता है और हरियाली तीज हरियाली का ही त्योहार है। श्रृंगार का सामान : सुहागिन महिलाए हरियाली तीज पर सोलह श्रृंगार अवश्य करती हैं। ऐसे में नवविवाहित कन्याओं को सिंघाड़ा में श्रृंगार का सामान- पायल, बिंदी, बिछिया, सिंदूर, आलता आदि भी भिजवाना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म में सोलह श्रृंगार का बहुत खास महत्व बताया गया है।

सुहागिन महिलाए हरियाली तीज पर सोलह श्रृंगार अवश्य करती हैं। ऐसे में नवविवाहित कन्याओं को सिंघाड़ा में श्रृंगार का सामान- पायल, बिंदी, बिछिया, सिंदूर, आलता आदि भी भिजवाना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म में सोलह श्रृंगार का बहुत खास महत्व बताया गया है। मेहंदी : हरियाली तीज के अवसर पर मेहंदी लगाने का भी बहुत खास महत्व बताया गया है। ऐसे में सिंधारा में मेहंदी को शामिल करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि, इसे सुहाग का भी प्रतीक माना गया है।

हरियाली तीज के अवसर पर मेहंदी लगाने का भी बहुत खास महत्व बताया गया है। ऐसे में सिंधारा में मेहंदी को शामिल करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि, इसे सुहाग का भी प्रतीक माना गया है। फल और मिष्ठान : सिंधारा में अनेक प्रकार के फल व मिठाइयां भी शामिल की जाती हैं। कहते हैं मीठे मिष्ठान रिश्तों में प्रेम का प्रतीक होता है और सिंधारा मायके से भेजा गया प्रेम और मां के आशीर्वाद का प्रतीक होता है।

सिंधारा में अनेक प्रकार के फल व मिठाइयां भी शामिल की जाती हैं। कहते हैं मीठे मिष्ठान रिश्तों में प्रेम का प्रतीक होता है और सिंधारा मायके से भेजा गया प्रेम और मां के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। सास के लिए श्रृंगार सामग्री व वस्त्र : यदि आप पहली बार अपनी नवविवाहित पुत्री के लिए सिंधारा भेजने वाली हैं, तो उसमें सास के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान भी अवश्य शामिल करना चाहिए।

सिंधारा में भूलकर भी शामिल न करें ये चीजें

मान्यता है कि गलती से भी सिंधारा में कुछ चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।