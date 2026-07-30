Vande Mataram Bill: अब ‘वंदे मातरम्’ के अपमान पर होगी जेल ! राष्ट्रीय गीत के वक्त भूलकर भी न करें यह गलती

By
Amit Upadhyay
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Vande Mataram New Rules: अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम् का अपमान करता है या इसके गायन में बाधा डालता है, तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। इन प्रावधानों से जुड़ा बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। इस बिल में राष्ट्रीय गीत को लेकर कई नए प्रावधानों का जिक्र है।
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राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पास हो गया है और इसके तहत राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर जेल हो सकती है।

Vande Mataram Bill Passed in Parliament: भारत के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर संसद में एक महत्वपूर्ण बिल पास हो गया है। राज्यसभा ने बुधवार को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इस विधेयक के तहत अब राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन में जानबूझकर बाधा डालना या उसका अपमान करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। नए प्रावधानों के अनुसार दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। विधेयक पारित होने के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कई सदस्य गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति सहित अन्य मुद्दों को लेकर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर चुके थे।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इसे देश की भावनाओं और राष्ट्रगीत के सम्मान को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख नारा रहा है और करोड़ों देशवासियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आजादी के बाद उसकी नीतियों के कारण राष्ट्रगीत को वह सम्मान नहीं मिल पाया, जिसका वह हकदार था। मंत्री ने यह भी बताया कि वर्तमान में सरकारी कार्यक्रमों में आमतौर पर वंदे मातरम् के शुरुआती दो अंतरों का ही इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने आजादी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर द्वारा आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम् प्रस्तुत किए जाने का भी उल्लेख किया।

इस संशोधन के जरिए 1971 के राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि जिस तरह राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान हैं, उसी तरह अब राष्ट्रगीत के सम्मान को भी कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। इसमें संविधान सभा के 24 जनवरी 1950 के उस वक्तव्य का हवाला दिया गया है, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि ‘वंदे मातरम्’ को ‘जन गण मन’ के समान सम्मान और दर्जा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि वर्तमान कानून में राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं था, इसलिए यह संशोधन आवश्यक है।