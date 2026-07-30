Stock Market Opening: IT कंपनियों ने दिया बाजार को सहारा, गिरावट पर खुलने के बाद हरे निशान पर मार्केट

भारतीय शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में मिला-जुला और उतार-चढ़ाव भरा रुख देखने को मिल रहा है। कारोबारी सत्र के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 12 अंकों की गिरावट के साथ 77,638 पर खुला, जबकि निफ्टी सिर्फ 1 अंक फिसलकर 24,250 पर खुला।

Stock market opening 30 july 2026 (आज समाज), मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में मिला-जुला और उतार-चढ़ाव भरा रुख देखने को मिल रहा है। कारोबारी सत्र के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 12 अंकों की गिरावट के साथ 77,638 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी सिर्फ 1 अंक फिसलकर 24,250 पर खुला। हालांकि, IT कंपनियों में तेजी की वजह से कुछ ही मिनटों में स्टॉक मार्केट हरे निशान पर आ गया।

सुबह 10.00 बजे बीएसई 39 अंकों की तेजी के साथ 77,693 पर, जबकि निफ्टी 24 अंक उछलकर 24,275 पर कारोबार कर रहा था।

इन शेयरों में तेजी

इन्फोसिस, टाटा स्टील, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, NTPC, सन फार्मा, पावरग्रिड, टीसीएस, एचसीएल टेक, इटरनल, टेक महिंद्रा, ITC, ट्रेंट, मारुति, अल्ट्रासेमको और SBIN रिलायंस के शेयर में तेजी देखी जा रही है। इन्फोसिस के शेयर में सबसे ज्यादा 4.18% का उछाल देखा जा रहा है।

इन शेयरों में गिरावट

टाइटन, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, बजाज फिन्सर्व, कोटक बैंक, एलटी, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडिगो, इटरनल, एशियन पेंट, BEL और अडाणी पोर्ट्स में गिरावट दर्ज की गई। अडाणी पोर्ट्स में सबसे ज्यादा 2.53% की गिरावट दर्ज की गई।

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं

मध्यपूर्व में जारी संघर्ष के थमने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड 1.14% फिसलकर 89.71 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

Nifty 100 में 0.08% की तेजी, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.29% की गिरावट और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.24% की गिरावट देखी जा रही है।

तेजी पर बंद हुआ था बाजार

IT कंपनियों में तेजी की वजह से कारोबारी सत्र के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुआ था। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 888 अंकों की तेजी के साथ 77,654 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 264 अंक उछलकर 24,250 पर बंद हुआ।