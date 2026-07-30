Ramayana Trailer ‘X’ Review: रामायण का रण शुरू! यश ने लूटी महफिल, रणबीर ने निभाई मर्यादा! ‘फिल्म’ की पहली झलक ने मचाया धमाल

Ramayana Trailer 'X' Review: रणबीर कपूर और यश की मचअवेटेड फिल्म रामायण का ट्रेलर आज सुबह रिलीज हो गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ट्रेलर को कैसे रिव्यूज मिले हैं. आइए देखते हैं.

Ramayana Trailer ‘X’ Review: नितेश तिवारी की मचअवेटेड फिल्म रामायण का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इसकी जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है. भारतीय महाकाव्य को बड़े पर्दे पर आधुनिक तकनीक और भव्य सिनेमाई प्रस्तुति के साथ पेश करने की कोशिश ट्रेलर में साफ दिखाई देती है. रणबीर कपूर भगवान श्रीराम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं. ऑस्कर विजेता वीएफएक्स स्टूडियो DNEG ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स तैयार किए हैं, जबकि बैकग्राउंड स्कोर ए.आर. रहमान और हंस जिमर की ऐतिहासिक साझेदारी का नतीजा है. ट्रेलर में दमदार विजुअल्स, विशाल युद्ध दृश्य और भावनात्मक कहानी की झलक ने दर्शकों की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है.

रामायण ट्रेलर पर ट्विटर (X) यूजर्स की प्रतिक्रिया

ट्रेलर रिलीज होते ही X (पहले ट्विटर) पर Ramayana ट्रेंड करने लगा. शुरुआती प्रतिक्रियाओं में दर्शकों ने रणबीर कपूर के शांत, गंभीर और मर्यादित श्रीराम के रूप की खूब सराहना की. कई फैंस ने उन्हें प्यार से ‘RAMbir’ तक कहना शुरू कर दिया. वहीं, रावण के रूप में यश की दमदार मौजूदगी भी लोगों का ध्यान खींच रही है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का मानना है कि स्क्रीन पर आते ही यश का प्रभाव अलग ही स्तर का महसूस होता है.

वीएफएक्स और म्यूजिक ने जीता दिल

फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स को लेकर भी दर्शकों का उत्साह देखने लायक है. कई लोगों ने इसे “वर्ल्ड क्लास” बताया और कहा कि फिल्म का स्तर अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्शंस की याद दिलाता है. ट्रेलर में दिखाए गए पौराणिक जीव, युद्ध दृश्य और सिनेमाई प्रस्तुति को दर्शकों ने खास तौर पर पसंद किया.

संगीत की बात करें तो ए.आर. रहमान और हंस जfमर की जोड़ी को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है. फैंस इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक और वैश्विक स्तर का म्यूजिक कोलैबोरेशन बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने लिखा, ‘अब तक का सबसे बेहतरीन ट्रेलर’, दूसरे ने साई पल्लवी की तारीफ करते हुए कहा, ‘जो लोग सोचते थे कि साई पल्लवी सीता माता का किरदार नहीं निभा पाएंगी, उन्हें ट्रेलर जरूर देखना चाहिए. उनकी दिव्यता और सादगी मन मोह लेती है.’ एक अन्य यूजर ने फिल्म को ‘बाहुबली से भी बड़ी’ बताया, जबकि किसी ने लिखा, ‘रावण के रूप में यश स्क्रीन पर आते ही पूरी तरह छा जाते हैं.’

फिल्म की कहानी

रामायण भारतीय संस्कृति के सबसे प्रतिष्ठित महाकाव्यों में से एक पर आधारित है. कहानी अयोध्या के राजकुमार भगवान श्रीराम के वनवास, माता सीता के हरण और रावण के खिलाफ धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई को दर्शाती है. फिल्म का उद्देश्य इस कालजयी कथा को आधुनिक तकनीक और भव्य विजुअल्स के साथ प्रस्तुत करना है, जबकि इसकी भावनात्मक आत्मा को बरकरार रखा गया है. इसे दो भागों में रिलीज़ किया जाएगा.

रिलीज डेट

रामायण: पार्ट 1 दुनियाभर के सिनेमाघरों में दिवाली 2026 पर रिलीज होगी, जबकि पार्ट 2 दिवाली 2027 में दर्शकों के सामने आएगी.

रामायण की स्टार कास्ट

फिल्म में कई बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

रणबीर कपूर – भगवान श्रीराम

साई पल्लवी – माता सीता

यश – रावण

रवि दुबे – लक्ष्मण

सनी देओल – हनुमान

अरुण गोविल – राजा दशरथ

लारा दत्ता – कैकेयी

इंदिरा कृष्णन – कौशल्या

काजल अग्रवाल – मंदोदरी

रकुल प्रीत सिंह – शूर्पणखा

विवेक ओबेरॉय – विद्युत्जिह्व

आदिनाथ कोठारे – भरत

कुणाल कपूर – इंद्र

अमिताभ बच्चन – नैरेटर