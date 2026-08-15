Independence Day 2026: लाल किले पर पहली बार गूंजा ‘वंदे मातरम्’, 150 साल पूरे होने पर आजादी का जश्न बना ऐतिहासिक

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Amit Upadhyay
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Vande Mataram at Red Fort: स्वतंत्रता दिवस 2026 का समारोह ‘वंदे मातरम्’ के लिए ऐतिहासिक रहा। लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह में पहली बार ‘वंदे मातरम्’ का गायन किया गया। यह मौका इसलिए भी खास रहा, क्योंकि 2026 में इस राष्ट्रीय गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
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15 अगस्त 2026 के समारोह में पहली बार ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत का गायन किया गया।

150 Years of Vande Mataram: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह इस बार एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम्’ का पूर्ण गायन किया गया। इसके बाद परंपरा के अनुसार राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ हुआ। यह आयोजन इसलिए भी खास रहा, क्योंकि साल 2026 में ‘वंदे मातरम्’ की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में ‘वंदे मातरम्’ को विशेष स्थान दिया गया। 15 अगस्त 2026 के समारोह में पहली बार ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत का गायन किया गया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन की पहले ही घोषणा की गई थी।

150 साल का हुआ ‘वंदे मातरम्’

साल 2026 में ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने का अवसर मनाया जा रहा है। इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा राष्ट्रगीत माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले कह चुके हैं कि ‘वंदे मातरम्’ ने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों के भीतर ऊर्जा और राष्ट्रीय भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने इस वर्ष ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरे साल अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में भी इसे प्रमुख थीम बनाया गया था।

आजादी के आंदोलन से रहा गहरा संबंध

‘वंदे मातरम्’ केवल एक गीत नहीं रहा, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना का महत्वपूर्ण प्रतीक बना। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा के दौरान भी इसके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का उल्लेख किया था। इसी ऐतिहासिक विरासत को ध्यान में रखते हुए 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में इसे विशेष महत्व दिया गया। लाल किले जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्थल से इसका गायन इस साल के समारोह को और यादगार बना गया।

राष्ट्रगान से पहले हुआ गायन

15 अगस्त के मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इसके बाद समारोह में ‘वंदे मातरम्’ का गायन हुआ और फिर राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। इस तरह 2026 का स्वतंत्रता दिवस समारोह देश की आजादी के इतिहास, राष्ट्रीय गीत की 150 साल पुरानी विरासत और भविष्य के भारत के संकल्प को एक साथ जोड़ता नजर आया।

‘युवा शक्ति’ पर भी रहा फोकस

इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह की दूसरी प्रमुख थीम ‘युवा शक्ति फॉर विकसित भारत@2047’ रही। इसका उद्देश्य देश के युवाओं की भूमिका को सामने रखना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से जोड़ना है। इस लिहाज से 2026 का समारोह केवल आजादी का उत्सव नहीं रहा, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को याद करने और भविष्य के विकसित भारत का संकल्प लेने का अवसर भी बना। ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पूरे होने के मौके पर लाल किले से इसका पहली बार गायन इस समारोह की सबसे खास और ऐतिहासिक घटनाओं में शामिल हो गया।