Bengal News: बंगाल में TMC विधायक कुणाल घोष की कार पर हमला, अंडे-पत्थर फेंके गए, टूट गया शीशा

TMC Leader Car Attacked: पश्चिम बंगाल में TMC विधायक कुणाल घोष की कार पर हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने कार को घेरकर काले झंडे दिखाए और अंडे-पत्थर फेंके, जिससे पीछे का शीशा टूट गया। TMC ने BJP पर हमले का आरोप लगाया है।

TMC MLA Kunal Ghosh Car Attacked: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के उत्तरपाड़ा इलाके में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक कुणाल घोष की कार पर हमला हो गया। कुणाल घोष ममता बनर्जी की श्रीरामपुर में प्रस्तावित जनसभा में शामिल होने जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनकी कार को घेर लिया, काले झंडे दिखाए और अंडे-पत्थर फेंके। इस दौरान कार का पिछला शीशा टूट गया। कुछ लोगों ने घोष की कार को रास्ते में रोकने की कोशिश की। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों को कार को घेरते और बोनट व शीशों पर हाथ मारते देखा जा सकता है।

कुणाल घोष ने क्या कहा?

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कुणाल घोष ने इसे ‘जंगलराज’ बताया और दावा किया कि उनकी कार पर पत्थर और अंडे फेंके गए। इस दौरान सड़क को भी बाधित किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना के समय मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। घोष के मुताबिक हमले में कार का पिछला शीशा टूट गया। उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के लिए कोलकाता लौटने और लालबाजार या भवानी भवन जाने की बात कही।

TMC ने BJP पर लगाया आरोप

घटना के बाद TMC नेताओं ने हमले के लिए BJP को जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाया। पार्टी नेता असित मजूमदार ने इसे पूर्व नियोजित हमला बताया। दूसरी ओर BJP की ओर से इस आरोप को खारिज किया है और घटना को जनता की प्रतिक्रिया बताया है। इस घटना में घोष को चोट नहीं आई है। हमले में शामिल लोगों की पहचान भी नहीं हो सकी है।

जून में भी हुआ था हमला

कुणाल घोष पर अंडे से हमला किए जाने की एक घटना 15 जून 2026 को कोलकाता के कालीघाट में ममता बनर्जी के आवास के बाहर हुई थी। घोष मीडिया से बात कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उन पर अंडा फेंका। बाद में इस मामले में गिरफ्तारी की भी रिपोर्ट सामने आई थी। कुणाल घोष 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बेलियाघाटा सीट से TMC के उम्मीदवार थे और उन्होंने 93,757 वोट हासिल कर सीट जीती।