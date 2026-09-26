Char Dham Yatra Suspended: उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, चारधाम यात्रा दो दिनों के लिए रोकी गई

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Amit Upadhyay
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Char Dham Yatra Suspended: उत्तराखंड में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा को दो दिनों के लिए रोक दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार बारिश के कारण भूस्खलन, पत्थर गिरने और सड़क बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। मौसम सामान्य होने के बाद यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी।
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उत्तराखंड में खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा को 2 दिनों के लिए रोका गया है।

Heavy Rain Warning in Uttarakhand: उत्तराखंड में खराब मौसम और भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए चारधाम यात्रा को दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी के बीच पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, पत्थर गिरने और सड़क बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं। मौसम की स्थिति सामान्य होने और यात्रा मार्गों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी।

बारिश और भूस्खलन का खतरा

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चारधाम क्षेत्र के लिए भी भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की आशंका जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क पर मलबा आने का खतरा बढ़ जाता है। इससे चारधाम यात्रा मार्गों पर यातायात बाधित होने के साथ-साथ यात्रियों की आवाजाही भी जोखिमपूर्ण हो सकती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल यात्रा को रोकने का फैसला लिया है। चारधाम यात्रा को दो दिनों के लिए स्थगित किया गया है। इस दौरान प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखेगा।

यात्रियों से सावधानी की अपील

प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम से संबंधित आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें। अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान अचानक भूस्खलन, पत्थर गिरने और सड़क बंद होने जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए मौसम साफ होने तक चारधाम यात्रा पर जाने से बचना यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है।

मौसम साफ होने पर शुरू होगी यात्रा

चारधाम यात्रा दोबारा कब शुरू होगी, इसका फैसला मौसम और सड़क मार्गों की स्थिति की समीक्षा के बाद किया जाएगा। प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल यात्रियों को खराब मौसम और संभावित भूस्खलन से सुरक्षित रखना है। उत्तराखंड में जारी बारिश के बीच श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे यात्रा दोबारा शुरू होने संबंधी प्रशासन के आधिकारिक आदेश का इंतजार करें और बिना पुष्टि के चारधाम मार्गों पर आगे न बढ़ें।