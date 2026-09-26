माही श्रीवास्तव का नया म्यूजिक वीडियो ‘नागिन जैसे डांस’ रिलीज, जबरदस्त डांस ने मचाया तहलका

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक्ट्रेस अभिनेत्री माही श्रीवास्तव का नया डांस वीडियो सॉन्ग 'नागिन जैसे डांस' रिलीज हो गया है। इसे वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है।

Maahi Shrivastav song release (आज समाज) मुंबई: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक्ट्रेस अभिनेत्री माही श्रीवास्तव का नया डांस वीडियो सॉन्ग ‘नागिन जैसे डांस’ रिलीज हो गया है। इसे वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। इसमें माही श्रीवास्तव अपने खास डांस से जलवा बिखेरा है। इस सॉन्ग में गोल्डी यादव ने अपनी आवाज दी है।

डॉन्स आधारित सॉन्ग

‘नागिन जैसे डांस’ एक डांस आधारित सॉन्ग है जिसमें माही श्रीवास्तव ने अपने डांस का जलवा बिखेरा है। गोल्डी यादव की आवाज और आर्या शर्मा के संगीत ने इस भोजपुरी सॉन्ग को जबरदस्त बना दिया है।

रत्नाकर कुमार हैं प्रोड्यूसर

इस सॉन्ग के प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार हैं। रत्नाकर कुमार लंबे समय से भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उनके बैनर से लगातार भोजपुरी फिल्मों और गानों का निर्माण व रिलीज किया जाता रहा है। वहीं, इस गाने को साइबस ने फिल्माया है। गाने के बोल एलसी प्रवीण ने लिखे हैं और संगीत आर्या शर्मा ने दिया है।

वीडियो में माही का जबरदस्त अंदाज

वीडियो में माही श्रीवास्तव का डांस गाने का प्रमुख आकर्षण है। भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में डांस सॉन्ग की अपनी खास जगह है और इसी कड़ी में ‘नागिन जैसे डांस’ को तैयार किया गया है। गाने की धुन और बीट्स को डांस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। माही इससे पहले भी कई भोजपुरी गानों और फिल्मों में अपने अभिनय और डांस के जरिए दर्शकों के बीच पहचान बना चुकी हैं। गाने की तकनीकी टीम में हेयर स्टाइलिंग की जिम्मेदारी पिहू और मेकअप इंद्रजीत ने संभाला है। पूरी टीम ने मिलकर एक डांस आधारित म्यूजिक वीडियो तैयार किया है।