PM Modi Chandigarh Visit : चंडीगढ़ में सुविधाओं का लाभ तीन राज्यों को भी मिलता है : पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से चंडीगढ़ पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगा।

पीएम मोदी ने चंडीगढ़ में 10 प्रोजेक्टों का शिलान्यास और उद्घाटन किया

PM Modi Chandigarh Visit (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के विकास से पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का फायदा भी होता है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ शिक्षा और रिसर्च का बड़ा केंद्र है। भविष्य में यही संस्थान स्टार्टअप और नई तकनीक के हब बनेंगे।

आज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्टर-46 में नए हॉस्टल का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , सेमीकंडक्टर और डीपफेक जैसी नई तकनीकों में भारत को आगे ले जाने में यहां के युवा और शिक्षक अहम भूमिका निभाएंगे।

चंडीगढ़ में नए एमबीबीएस कॉलेज को दी मंजूरी

उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में नए एमबीबीएस कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही वहां पढ़ाई शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए देश को भविष्य की तकनीक, आधुनिक परिवहन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे फैसले ले रही है, जिनका फायदा सिर्फ आज की पीढ़ी को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा।

लोगों को जीवन होगा आसान

प्रधानमंत्री ने नई विकास परियोजनाओं के लिए चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई दी और कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के विकास के साथ लोगों का जीवन भी आसान बनाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं अब हर नागरिक का अधिकार बनती जा रही हैं। पहले मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस सीटें कम होने के कारण युवाओं को डॉक्टर बनने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने मेडिकल शिक्षा का तेजी से विस्तार किया है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में नए एमबीबीएस कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही वहां पढ़ाई शुरू होगी।

अंबाला-चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे का शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्र में कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं की शुरूआत हुई है। आईटी सिटी-ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना शुरू होने से मोहाली और खरड़ के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। वहीं अंबाला-चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे का शिलान्यास भी किया गया।