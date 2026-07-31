Kulgam Terror Attack: जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत, दो मजदूरों पर चलाई गोली, एक की मौत दूसरे की हालत गंभीर

By
Viplove Kumar
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जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों की तरफ से की गई इस कायराना हमले की कड़ी निंदा की. उन्होंने सुरक्षा बलों को आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान तेज करने का निर्देश दिया.
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जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केल्लम इलाके में शुक्रवार शाम को आतंकवादियों की तरफ से की हुई गोलीबारी में से सनसनी फैल गई

नई दिल्ली. जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केल्लम इलाके में शुक्रवार शाम को आतंकवादियों की तरफ से की हुई गोलीबारी में से सनसनी फैल गई. इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया. इस घटना के सामने आने के बाद आस पास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई. जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक आतंकियों ने जानबूझ कर दूसरे राज्यों से आए लोगों को निशाना बनाया. ऐसा करने के पीछे की मंशा सिर्फ डर फैलाना है.

अधिकारियों ने इस घटना को लेकर जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक, केल्लम में हमलावरों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को अपना निशाना बनाया. गोलीबारी में घटना स्थल पर मौजूद दोनों ही मजदूर घायल हो गए. वहां पर मौजूद सुरक्षा बलों की तरफ से दोनों घायलों को बिना समय गंवाए पास के अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में पहुंचने के बाद बुरी तरह से जख्मी एक शख्स ने दम तोड़ दिया. वहीं दूसरा घायल मजदूर अब मौत की जंग लड़ रहा है. घायल मजदूर को आगे के इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अनंतनाग रेफर कर दिया गया.


जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) नलिन प्रभात और अन्य वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से घटना की जानकारी ली है. पुलिस महानिदेशक ने कहा, “केल्लम में दो मजदूरों पर गोलीबारी हुई जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है.”

हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया. घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान शुरू किया.जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों की तरफ से की गई इस कायराना हमले की कड़ी निंदा की. उन्होंने सुरक्षा बलों को आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान तेज करने का निर्देश दिया. सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, “कुलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की हत्या कर दी गई, मैंने डीजीपी श्री नलिन प्रभात और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से बात की. मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं. मैंने अपने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वे अपने अभियान तेज करें और आतंकवादियों को खत्म करें.”