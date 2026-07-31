Kamika Ekadashi 2026: कब है कामिका एकादशी? जानें डेट, पूजा विधि और महत्व

धार्मिक मान्यता है कि दिन स्नान ध्यान के बाद भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली आती है

Kamika Ekadashi 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास की शुरूआत हो चुकी है। अब कामिका एकादशी का व्रत रखा जाने वाला है। कामिका एकादशी का व्रत हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस साल सावन माह की शुरूआत 30 जुलाई से हो चुकी है, जिसका समापन 28 अगस्त को सावन माह की पूर्णिमा के दिन होगा। कामिका एकादशी के दिन भगवान की विधि-विधान से पूजा और व्रत किया जाता है।

धार्मिक मान्यता है कि दिन स्नान ध्यान के बाद भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली आती है। इस दिन पूजा और व्रत करने से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से घर सदैव अन्न और धन से भरा रहता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल कामिका एकादशी का व्रत 09 अगस्त को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि और महत्व।

कामिका एकादशी तिथि

द्रिक पंचांग के अनुसार, सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरूआत 08 अगस्त को दोपहर सुबह 01 बजकर 59 मिनट पर होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 09 अगस्त को सुबह 11 बजकर 04 मिनट पर होगा। सनातन धर्म में व्रत और त्योहार उदया तिथि को देखते हुए माने जाते हैं। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस साल सावन माह में कामिका एकादशी का व्रत 09 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा भी की जाएगी।

कामिका एकादशी की पूजा विधि

कामिका एकादशी के दिन प्रात: काल सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ पीले वस्त्र पहनकर घर के मंदिर में पूजा की तैयारियां करें। पूजा के लिए सबसे पहले चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फि उनको पुष्प चढ़ाएं। धूप-दीप जलाएं। भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल शामिल करें। व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। भगवान विष्णु के विभिन्न मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती कर पूजा का समापन करें।

कामिका एकादशी महत्व

धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पाप नष्ट होते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कामिका एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चल रही विभन्न समस्याओं और दिक्कतों से छुटकारा मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।

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