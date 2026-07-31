Shehzad Poonawalla Quits BJP: भाजपा से अलग हुए शहजाद पूनावाला, जानें इस्तीफे के पीछे का असली कारण?

By
Sanskriti Jaipuria
-
0
15
Shehzad Poonawalla Quits BJP: भाजपा नेता शहजाद पूनावाला के एक्स बायो बदलाव और पुराने वीडियो शेयर करने से राजनीति छोड़ने की अटकलें तेज हुई हैं. हालांकि उन्होंने अभी भाजपा या सक्रिय राजनीति छोड़ने की पुष्टि नहीं की है.

Shehzad Poonawalla Quits BJP: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला एक बार फिर चर्चा में हैं. उनके एक्स (X) प्रोफाइल में किए गए बदलाव और पुराने वीडियो दोबारा शेयर करने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या वो सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि, पूनावाला ने अब तक भाजपा छोड़ने या राजनीति से संन्यास लेने को लेकर कोई साफ घोषणा नहीं की है.

शहजाद पूनावाला ने गुरुवार को अपने बदले हुए एक्स बायो का स्क्रीनशॉट शेयर किया. पहले जहां उनके प्रोफाइल में “नेशनल स्पोक्सपर्सन, बीजेपी” लिखा हुआ था, वहीं नए बायो में उन्होंने अपनी पहचान को अलग अंदाज में पेश किया. उनके नए बायो में लिखा है, ‘धर्म: इस्लाम, संस्कृति: हिंदू, विचारधारा: भारतीय. लेखक: GST की यात्रा; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजीवन समर्थक.’ इस बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. हालांकि, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अभी भी उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में दिखाया गया है.

पुराने वीडियो शेयर कर दिए संकेत

बायो बदलने के कुछ समय बाद पूनावाला ने अपने पुराने इंटरव्यू के वीडियो दोबारा पोस्ट किए. इन वीडियो में उन्होंने सक्रिय राजनीति से हटने और सामाजिक सेवा को राजनीति से बड़ा क्षेत्र बताया था.

एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि समाज के लिए काम करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई चुनावी राजनीति का हिस्सा ही बने. उन्होंने यह भी बताया था कि 2025 के लोकसभा चुनाव के बाद वो राजनीति से अलग होने पर विचार कर रहे थे.

यहां देखें पुराना वीडियो- https://x.com/Shehzad_Ind/status/2082780240917717328?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2082780240917717328%7Ctwgr%5E451a46360e0d74af7302e2c2dcd0912c9d977118%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.indiatoday.in%2Findia%2Fstory%2Fshehzad-poonawalla-quits-active-politics-bjp-buzz-x-bio-update-change-spokesperson-tag-removed-reshares-old-videos-2960335-2026-07-31

https://x.com/Shehzad_Ind/status/2071224028405350521

क्यों छोड़ा पूनावाला ने BJP का साथ?

पूनावाला ने गुरुवार को CNN-News18 को दिया अपना पुराना इंटरव्यू फिर से शेयर किया. उस बातचीत में उन्होंने अपनी आगे की राजनीतिक प्लानिंग के बारे में बताया था. उन्होंने कहा था, ‘मैं करीब 18-19 साल से राजनीति में हूं. मैंने बहुत छोटी उम्र से काम शुरू किया था, तो अब इस सफर को काफी समय हो गया है. अपनी काबिलियत के हिसाब से मैं उस मुकाम तक पहुंच गया हूं जहां पहुंचना चाहता था. 2024 में ही मैंने सोच लिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं सक्रिय राजनीति छोड़ दूंगा.’