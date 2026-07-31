किसी भी व्यक्ति को हाथ में सीधे रोटी नहीं देना चाहिए। पारंपरिक और वास्तु शास्त्र से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार, किसी के हाथ में सीधे रोटी देना अशुभ माना जाता है। इसे भोजन का अनादर और भीख देने जैसा माना जाता है और ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा और परिवार में कलह होने की आशंका रहती है। इसलिए, ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए।

Know your Tradition: किसी भी व्यक्ति को हाथ में सीधे रोटी नहीं देना चाहिए। पारंपरिक और वास्तु शास्त्र से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार, किसी के हाथ में सीधे रोटी देना अशुभ माना जाता है। इसे भोजन का अनादर और भीख देने जैसा माना जाता है और ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा और परिवार में कलह होने की आशंका रहती है। इसलिए, ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए।

धार्मिक मान्यताएं

अन्नपूर्णा का अनादर

भोजन को देवी अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी का दिव्य रूप माना जाता है। इसे सीधे हाथ में देने से पवित्र भोजन का उचित सम्मान नहीं हो पाता।

भीख से जुड़ाव

हाथ से हाथ में भोजन देने को भीख देने के समान माना जाता है, जिससे परिवार या मेहमानों को भोजन कराने का आध्यात्मिक पुण्य कम हो जाता है।

समृद्धि में कमी

बिना किसी बर्तन के लापरवाही से भोजन परोसना कृतज्ञता की कमी को दर्शाता है, जिससे देवता नाराज हो सकते हैं और समय के साथ आर्थिक अस्थिरता आ सकती है।

वास्तु शास्त्र से जुड़ी मान्यताएं

नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह

सीधे हाथ से हाथ में भोजन देने से देने वाले और लेने वाले के बीच भारी या नकारात्मक ऊर्जा का अवांछित आदान-प्रदान होता है।

पारिवार में कलह

माना जाता है कि इस प्रथा से घर के सदस्यों के बीच अक्सर बहस, गलतफहमियां और मानसिक तनाव पैदा होता है।

शोक से जुड़ी रस्में

परंपराओं के अनुसार, बिना बर्तन या थाली के भोजन देना ऐतिहासिक रूप से शोक की अवधि या मृत्यु भोज से जुड़ा है, इसलिए सामान्य दिनों में इसे अशुभ माना जाता है।

रोटी परोसने का सही तरीका

थाली या किसी बर्तन का इस्तेमाल करें

रोटियों को हमेशा साफ टोकरी, बर्तन में रखें या चिमटे की मदद से सीधे व्यक्ति की खाने की थाली में परोसें।

संख्या का ध्यान रखें

एक बार में थाली में ठीक तीन रोटियां परोसने से बचें, क्योंकि तीन की संख्या सांस्कृतिक रूप से मृतकों को अर्पित किए जाने वाले भोजन (तेहरवीं की रस्मों) से जुड़ी है। दो या चार जैसी सम संख्याएं रखें, या एक-एक करके परोसें।