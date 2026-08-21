Robert Vadra Case: रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील केस में ट्विस्ट, DLF की भूमिका की जांच बाकी, ED ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट

Robert Vadra Land Case: रॉबर्ट वाड्रा के शिकोहपुर लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। एजेंसी ने बताया कि जमीन सौदे में DLF की भूमिका से जुड़े कुछ पहलुओं की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और इसके लिए उसे और समय चाहिए।

Robert Vadra Case News: रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े शिकोहपुर लैंड डील मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। मामले में अब जांच का फोकस जमीन सौदे में रियल एस्टेट कंपनी DLF की भूमिका से जुड़े पहलुओं पर भी बना हुआ है। ED ने कोर्ट को बताया कि इस हिस्से की जांच पूरी करने में अभी कुछ और समय लग सकता है। कोर्ट ने ED को दस्तावेजों की पूरी सूची उपलब्ध कराने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को होगी।

DLF की भूमिका की जांच अभी जारी

ED के मुताबिक शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े कुछ पहलुओं की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन DLF की भूमिका से जुड़े हिस्से की जांच अभी बाकी है। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि इस जांच को पूरा करने के लिए उसे और समय की जरूरत है। यह मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर में करीब 3.5 एकड़ जमीन के पुराने सौदे से जुड़ा है। उपलब्ध अदालती रिकॉर्ड और रिपोर्टों के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी Skylight Hospitality ने 2008 में यह जमीन करीब 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। बाद में 2012 में यही जमीन DLF को करीब 58 करोड़ रुपये में बेची गई।

ED ने आरोपियों को दस्तावेज दिए

ED ने कोर्ट को यह भी बताया कि मामले में आरोपियों को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। हालांकि एजेंसी को दस्तावेजों की पूरी सूची देने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय की जरूरत थी। ED ने इसके लिए तीन सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इसके बाद मामले की सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर तय की गई है।

पहले ही दाखिल हो चुकी है चार्जशीट

यह मामला अब केवल जांच के स्तर पर ही नहीं है। ED ने जुलाई 2025 में रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत यानी चार्जशीट दाखिल की थी। अप्रैल 2026 में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ED की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वाड्रा और अन्य आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किए थे। अदालत ने उस समय साफ किया था कि संज्ञान लेने के चरण में कोर्ट का दायरा सीमित होता है और वह यह देखता है कि आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

रॉबर्ट वाड्रा को मिल चुकी है जमानत

रॉबर्ट वाड्रा मई 2026 में इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए थे। इसके बाद अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत दी थी। वाड्रा ने ED की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और वह जांच में सहयोग करेंगे। फिलहाल मामले में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 23 सितंबर 2026 है। उस दिन ED की ओर से दस्तावेजों की पूरी सूची और जांच की स्थिति से जुड़ी जानकारी अदालत के सामने रखी जा सकती है।