Haryana Breaking News : जनता के हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी कांग्रेस : हुड्डा

हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक पूर्व सीएम भूपिंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और यह फैसला किया गया कि प्रदेश की जनता की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली कांग्रेस विधायक दल की बैठक

Haryana Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ । पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से यह दोहराया है कि भाजपा सरकार के शासनकाल में आम आदमी के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के हक की लड़ाई लड़ेगी। यह लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। यह शब्द हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक में कहे।

बैठक में बढ़ती महंगाई, भर्तियों, कौशल निगम, एसआईआर, कानून व्यवस्था, सफाई कर्मियों की मांगों, सरकार के घोटालों व किसानों की समस्याओं समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायकों ने दोहराया कि इन तमाम मुद्दों को पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक हर मंच पर उठाएगी और बीजेपी की कुनीतियों को जनता के सामने उजागर करेगी।

पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट के बाद दाम कम नहीं हो रहे

इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इथेनॉल की मिलावट के बावजूद पेट्रोल की कीमतें तो पहले ही आसमान छू रही हैं। लेकिन अब इसके चलते चीनी के रेट ने भी आम आदमी के होश उड़ा दिए हैं। चीनी का भाव 70 रुपये पर पहुंच गया है, यानी ये कुछ ही महीने में लगभग डबल हो गया है।

यानी ईंधन से लेकर खाने-पीने के सामान तक, जनता पर चौतरफा मार पड़ रही है। हुड्डा ने बताया कि एसआईआर को लेकर पार्टी पूरी तरह चौकन्ना है। चुनाव आयोग और भाजपा की मिलिभगत पर अंकुश लगाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता सतर्कता के साथ कार्य कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने चुनाव आयोग में भी अपनी शिकायतें दर्ज करवा दी हैं।

प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल

बैठक में हुड्डा ने बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दादरी में सरेआप फायरिंग और कुरुक्षेत्र में डकैती, जैसी वारदातों से पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल है। थाने के सामने बदमाशों ने जिस तरह वारदात को अंजाम दिया, इससे साफ है कि उनमें कानून का कोई डर नहीं बचा है। हरियाणा में सरेआम लूट, डकैती, फिरौती, हत्या, फायरिंग रूटिन बन गई है।

खुद केंद्र सरकार के समाजिक प्रगति सूचकांक ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य घोषित किया है। आज हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो उसके लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि हरेक सरकार की पहली जिम्मेदारी नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा करना होती है। लेकिन बीजेपी अपनी यह जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है।

कोर्ट ने कांग्रेस की पॉलिसी पर लगाई मुहर

कौशल कर्मियों को पक्का करने की मांग के साथ गेस्ट टीचर्स के मुद्दे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार की पॉलिसी पर मुहर लगाते हुए कोर्ट ने गेस्ट टीचर्स के हक में फैसला दिया है। ऐसे में सरकार को भी तुरंत उन्हें पक्का करके, पक्के कर्मचारियों वाले लाभ देने चाहिए। लेकिन ऐसा करने की बजाए, सरकार कोर्ट के फैसले की अनदेखी कर रही है।