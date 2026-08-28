Raksha Bandhan: पहले तकरार, अब मिठास ! कंगना को रामदेव ने भेजी मिठाई, बोलीं- बड़े भाई का प्रेम स्वीकार

Kangana Ranaut-Baba Ramdev Row: कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच रक्षाबंधन पर नरमी देखने को मिली। बाबा रामदेव ने कंगना को राखी के मौके पर मिठाई और उपहार भेजने की बात कही और पुराने गिले-शिकवे भुलाने का संदेश दिया। कंगना ने भी उनकी मिठाई स्वीकार करने की बात कही।

Baba Ramdev-Kangana Ranaut News: रक्षाबंधन के मौके पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच विवाद खत्म होता नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले तक एक-दूसरे पर जुबानी हमला करने वाले कंगना और रामदेव अब भाई-बहन के रिश्ते की बात करते दिखाई दिए। रामदेव ने रक्षाबंधन पर कंगना के लिए मिठाई और गिफ्ट भेजने की बात कही, जिसके जवाब में कंगना ने भी उनका आभार जताते हुए बड़ा भाई बताया।

रक्षाबंधन के दिन हरिद्वार में मीडिया से बातचीत के दौरान रामदेव ने कहा कि वह अपनी बहन कंगना रनौत के लिए डाक के जरिए उपहार और मिठाई भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी वजह से नफरत और आपसी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। रामदेव ने यह भी कहा कि दोनों की ओर से जो कुछ कहा गया, उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कंगना को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन करने की बात भी कही।

कंगना ने कहा- बड़े भाई का प्रेम स्वीकार

रामदेव के इस संदेश के बाद कंगना ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अपनी सोशल मीडिया स्टोरी के जरिए उन्होंने रामदेव का आभार जताया और कहा कि रक्षाबंधन के दिन वह उनकी मिठाई और बड़े भाई का प्रेम स्वीकार करती हैं। कंगना ने रामदेव को लंबी उम्र की शुभकामना भी दी। उनके इस जवाब को दोनों के बीच हालिया सार्वजनिक विवाद को पीछे छोड़ने की दिशा में एक नरम संकेत माना जा रहा है।

कैसे शुरू हुआ था दोनों के बीच विवाद?

कंगना और रामदेव के बीच विवाद की शुरुआत कंगना की Gen Z प्रदर्शनकारियों पर की गई टिप्पणी को लेकर हुई थी। कंगना ने कुछ प्रदर्शनकारियों को लेकर जेनरेशन गटर जैसी टिप्पणी की थी, जिस पर रामदेव ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कंगना के बयान को लेकर उनकी आलोचना की और उनके पुराने जीवन तथा युवावस्था को लेकर भी टिप्पणी की। रामदेव ने बाद में कहा था कि वह इस विवाद को और बढ़ाना नहीं चाहते। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वह मामले को आगे नहीं खींचना चाहते और इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से बचेंगे।

कंगना ने भी दिया था तीखा जवाब

रामदेव की टिप्पणियों के बाद कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जवाब दिया था। उन्होंने रामदेव से अपनी जवानी और निजी जिंदगी को लेकर टिप्पणी नहीं करने को कहा था। इस दौरान दोनों के बीच सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए तीखी बयानबाजी देखने को मिली। कंगना ने रामदेव के कारोबारी पक्ष और पतंजलि से जुड़े मुद्दों को लेकर भी सवाल उठाए थे। इस तरह व्यक्तिगत टिप्पणियों से शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे सार्वजनिक बहस में बदल गया।

रक्षाबंधन ने बदला दोनों के बीच माहौल

कुछ ही दिनों में दोनों के बयानों में आया यह बदलाव सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। जहां हाल तक दोनों के बीच तीखी बयानबाजी सुर्खियों में थी, वहीं अब रक्षाबंधन के मौके पर भाई-बहन के रिश्ते और माफी की भावना की बात सामने आ रही है। कंगना का रामदेव के उपहार और स्नेह को स्वीकार करना और रामदेव का पुराने मतभेदों को भुलाने का संदेश देना इस बात का संकेत है कि दोनों फिलहाल विवाद को पीछे छोड़ने के मूड में हैं।