Punjab Crime News : आईएसआई को भेज रहा था सेना की खुफिया जानकारी, पुलिस ने आरोपी को उसकी दुकान से किया गिरफ्तार

By
Harpreet Singh
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लुधियाना की सराभा नगर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पिछले काफी समय से शहर व सेना से संबंधित खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था।
Punjab Crime News : आईएसआई को भेज रहा था सेना की खुफिया जानकारी, पुलिस ने आरोपी को उसकी दुकान से किया गिरफ्तार
Punjab Crime News : आईएसआई को भेज रहा था सेना की खुफिया जानकारी, पुलिस ने आरोपी को उसकी दुकान से किया गिरफ्तार

दुकान में लगवाए थे सीसीटीवी कैमरे, लाइव फीड सीधे पाकिस्तान भेज रहा था

Punjab Crime News (आज समाज), लुधियाना : पंजाब की ओद्यौगिक नगरी लुधियाना में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ऐसे दुकानदार को गिरफ्तार किया है जो सेना व शहर संबंधी अहम व खुफिया जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहा था।

बताया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में पकड़ा गया आरोपी कई बड़े खुलासे कर सकता है। जानकारी के अनुसार यह कामयाबी थाना सराभा नगर की पुलिस ने हासिल की है। यह आरोपी लुधियाना में बैठकर शहर की गतिविधियों, खासकर सैन्य और संवेदनशील इलाकों की लाइव फीड सीधे पाकिस्तान भेज रहा था।

मूल रूप से गुरदासपुर का रहने वाला है आरोपी

पुलिस को आशंका है कि इस जासूसी के पीछे पाकिस्तानी एजेंसियों की लुधियाना में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की खौफनाक साजिश थी। पुलिस की शुरूआती जानकारी से सामने आए मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रछपाल सिंह के रूप में हुई है।

आरोपी मूल रूप से जिला गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़ियां स्थित गांव सर्फ कोट का रहने वाला है। आरोपी ने लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित न्यू सुंदर नगर में (मेडवेज अस्पताल के सामने, प्लॉट नंबर-1) एक दुकान किराए पर ले रखी थी। इसी दुकान को उसने अपना जासूसी का अड्डा बनाया हुआ था।

पाकिस्तानी एजेंसियों के पास था एक्सेस

आरोपी रछपाल सिंह ने दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। इन कैमरों की पूरी लाइव फीड और एक्सेस सीधे तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को दी गई थी। सीमा पार बैठे पाकिस्तानी अधिकारी इन्हीं कैमरों के जरिए लुधियाना जिले की हर छोटी-बड़ी हरकत पर सीधी नजर रख रहे थे।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी जासूसी के साथ-साथ अलग-अलग मोबाइल नंबरों (फोनों) का इस्तेमाल करके धमकियां देने का काम भी करता था। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस और खुफिया एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। अब पुलिस का मुख्य फोकस इस बात का पता लगाना है कि इन कैमरों का एक्सेस पाकिस्तान में किन-किन लोगों को दिया गया था।