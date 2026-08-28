वैभव सूर्यवंशी-श्रेयस एशियन गेम्स नहीं खेलेंगे ! टेंट में ड्रेसिंग रूम, 500 मीटर दूर वॉशरूम, सुविधाओं पर BCCI नाराज: Report

एशियन गेम्स में खिलाड़ियों के लिए जिस तरह की सुविधा दिए जाने की खबर आई है उसके बाद बीसीसीआई एक्शन लेने की सोच रहा है. गेम्स में खिलाड़ियों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरक्षण करने वाली टीम इससे नाखुश है.

नई दिल्ली. भारतीय टीम के एशियन गेम्स के जुड़ी हुई एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जापान के आइची-नागोया में होने वाले इस मेगा इवेंट में भारत अपनी बी टीम को उतार सकता है. जानकारी के मुताबिक में होने वाले इस एशियन गेम्स में खिलाड़ियों के लिए जिस तरह की सुविधा दिए जाने की खबर आई है उसके बाद बीसीसीआई एक्शन लेने की सोच रहा है. गेम्स में खिलाड़ियों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरक्षण करने वाली टीम इससे नाखुश है. इसको लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने नाराजगी चाहिर की है.

अगले साल जापान में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाना है. 19 सितंबर से आइची-नागोया में तमाम खेलों के आयोजन की शुरुआत होनी है. भारत ने अपनी पुरुष और महिला क्रिकेट टीम को इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन में भेजने की घोषणा की थी. 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पुरुष टीम के मुकाबले खेले जाएंगे. वहीं महिला क्रिकेट टीम 17 से 22 सितंबर तक खेला जाने वाले इवेंट में भाग लेगी.

BCCI भेजेगा ऑब्जर्वर

एशियन गेम्स में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधा पर ANI की रिपोर्ट आई है. इसके मुताबिक BCCI जापान में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एक ऑब्जर्वर भेज सकता है. यह ऑब्जर्वर वहां खिलाड़ियों के लिए मौजूद सुविधाओं और इंतजामों की रिपोर्ट बोर्ड को सौंपेगा. यह बात साफ कर दी गई है कि अगर इससे जुड़ी रिपोर्ट अगर संतोषजनक नहीं हुई तो बीसीसीआई इसे लेकर कड़ा रुख अपनाएगा. बोर्ड इस समय जो टीम भेज रहा है उसमें सारे सीनियर और इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं. इसकी जगह पर एशियन गेम्स के लिए ‘B’ टीम भेज सकता है.

ड्रेसिंग रूम से लेकर होटल तक उठे सवाल

BCCI सूत्र की माने तो जापान में एशियन गेम्स का आयोजन कराने वाली कमेटी के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस मामले पर चिंता जाहिर की गई. व्यवस्था के जुड़ी जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम की कोई व्यवस्था नहीं है. उनके लिए टेंट की व्यवस्था की जा रही है. इससे भी हैरान करने वाली बात तो वॉशरूम को लेकर है. ड्रेसिंग रूम जो टेंट में है उससे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर इसकी व्यवस्था है. यहां तक की ये भी बताया जा रहा है खिलाड़ियों के लिए रुकने की व्यवस्था जिस होटल में की जा रही है वो कमरे भी काफी छोटे हैं.

पुरुष टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह।

महिला टीम

भारतीय महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी। टीम में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और रेणुका ठाकुर जैसे सीनियर खिलाड़ी शामिल हैं।

भारत की महिला टी20 टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमालिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और नंदनी शर्मा।