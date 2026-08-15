PM Modi Announcement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को लाल किले से दिए भाषण में एक अहम घोषणा की। प्रधानमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की। मोदी ने कहा कि कोचिंग क्लास गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ हैं और युवाओं को अपने परिवारों के करीब रहने की जरूरत है।
परिवारों पर बोझ है कोचिंग
मोदी ने कहा, ”कोचिंग क्लास को लेकर होने वाला कॉम्पिटिशन मिडिल-क्लास परिवारों के लिए एक बड़ा बोझ बन गया है। हर माता-पिता को लगता है कि अगर वे अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर नहीं भेजते हैं, तो वे किसी तरह पीछे रह जाएंगे या उन्हें एक सम्मानित परिवार का नहीं माना जाएगा।” उन्होंने आगे कहा कि सरकार लोगों को कोचिंग पर खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपये बचाने में मदद करना चाहती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं
मोदी ने कहा कि युवाओं को अपने परिवारों के करीब रहने और उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न डालने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा, ”इसलिए, हमने अपने युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने का फैसला किया है।” उन्होंने कहा, ”हमारे पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास बहुत प्रतिभाशाली शिक्षक और शिक्षाविद हैं।”
प्रदर्शनों के बाद आया यह कदम
सरकार का ऑनलाइन कोचिंग का यह कदम देश के अलग-अलग हिस्सों में परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ युवाओं के विरोध-प्रदर्शनों के कुछ हफ्ते बाद उठाया गया है। इनमें सबसे अहम प्रदर्शन दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ था।