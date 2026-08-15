15 अगस्त को टीम इंडिया का रिकॉर्ड कैसा, कितने मैच खेले, जाने जीत और हार के आंकड़े

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टीम इंडिया ने अब तक कितने टेस्ट और वनडे मुकाबले खेले उसमें नतीजा कैसा रहा ये सवाल हर फैन के मन में उठता है. चलिए हम आपको इन सवालों के जवाब दिए देते हैं. कई बार भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा जबकि बड़ी जीत भी मिली है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त पर श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में खेलने उतरेगी. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टीम इंडिया ने अब तक कितने टेस्ट और वनडे मुकाबले खेले उसमें नतीजा कैसा रहा ये सवाल हर फैन के मन में उठता है. चलिए हम आपको इन सवालों के जवाब दिए देते हैं. कई बार भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा जबकि बड़ी जीत भी मिली है.

भारत बनाम इंग्लैंड (15 अगस्त 1952)

टीम इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस पर अपना पहला मैच 1952 में खेला था. टेस्ट पांच मैचों की सीरीज का यह चौथा मुकाबला था. 14 अगस्त से 19 अगस्त के बीच इस मैच को खेला गया था. ओवल में खेला गया यह टेस्ट मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं खेला जा सका था. इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी 6 विकेट पर 326 रन बनाकर घोषित की थी. विजय हजारे की कप्तानी में खेल रही भारतीय टीम पहली पारी में महज 98 रन पर ऑलआउट हो गई थी.

2001: श्रीलंका ने 10 विकेट से हराया

साल 2001 में 14 अगस्त को तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच शुरू हुआ था. गाले में श्रीलंका के खिलाफ सौरव गांगुली की कप्तानी में खेलने उतरी भारतीय टीम पहली पारी में 187 रन ही बना पाई थी. मेजबान टीम ने सनथ जयसूर्या और कुमार संगकारा की सेंचुरी के दम पर 362 रन बनाकर 175 रन की बड़ी बढ़त हासिल की. दूसरी पारी में उतरी टीम इंडिया महज 180 रन पर ही सिमट गई. श्रीलंका के सामने जीत के लिए महज 6 रन का लक्ष्य था. बिना कोई विकेट गंवाए हासिल कर श्रीलंका ने 10 विकेट से जीत दर्ज की.

2014: इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी हार

इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला 15 अगस्त 2014 शुरू हुआ था. भारतीय टीम का सामना लंदन के ओवल मैदान पर मेजबान टीम से हुआ. पहली पारी में पूरी टीम इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के आगे महज 148 रन पर ढेर हो गई. कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अकेले डटकर खेलते रहे और 82 रन की पारी खेली. जवाब में जो रूट के 149 रन की पारी के दम पर टीम ने 486 रन बना डाले. भारतीय टीम दूसरी पारी में भी सिर्फ 94 रन बना सकी और उसे पारी और 244 रन से हार झेलनी पड़ी.

2015: श्रीलंका ने फिर दिया झटका

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में भारतीय टीम 15 अगस्त 2015 को भी खेलने उतरी थी. 12 अगस्त को यह मुकाबला शुरू हुआ था और 15 को मुकाबला भारत की हार पर खत्म हुआ. श्रीलंका को पहली पारी में 183 रन पर समेटने के बाद भारतीय टीम ने 375 रन बनाकर 192 रन की बड़ी बढ़त हासिल की. दूसरी पारी में श्रीलंका ने 367 रन बना डाले और भारत के सामने 176 रन का लक्ष्य रखा. जीत आसान लग रही थी लेकिन पूरी भारतीय टीम 112 रन पर ही ढेर हो गई.

2019: स्वतंत्रता दिवस पर मिली पहली जीत

15 अगस्त के दिन भारत को पहली जीत 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच में मिली. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को छह विकेट से हराया. इस मुकाबले में कप्तान विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया और भारत की जीत के हीरो रहे.

2021: लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत

15 अगस्त को भारत का आखिरी यादगार मुकाबला 2021 में लॉर्ड्स टेस्ट के रूप में आया. भारत ने इंग्लैंड को 151 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की 70 रन की साझेदारी ने मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई.