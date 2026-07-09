Petrol Diesel Price: क्रूड ऑयल में बड़ी उछाल के बीच जारी हुए पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव, तुरंत चेक करें

द्वारा
Mohit Saini
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Petrol Diesel Price: क्रूड ऑयल में बड़ी उछाल के बीच जारी हुए पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव, तुरंत चेक करें
Petrol Diesel Price: इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में इतनी तेज़ी के बावजूद, 9 जुलाई को भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

Petrol Diesel Price: 9 जुलाई, 2026 को भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि मिडिल ईस्ट में नए सिरे से भू-राजनीतिक तनाव के कारण ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में 7% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। यह तेज़ी तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अस्थायी सीज़फ़ायर खत्म करने की घोषणा की, जिससे नई सैन्य झड़पें शुरू हो गईं और अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें लगभग दो हफ़्तों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गईं।

तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुए संघर्ष ने ग्लोबल तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जिससे बेंचमार्क कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड 7.6% बढ़कर लगभग $79.76 प्रति बैरल हो गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड में 7.2% की बढ़ोतरी हुई और यह लगभग $75.40 प्रति बैरल पर पहुँच गया।

यह हालिया उछाल इस बढ़ते डर को दिखाता है कि लंबे समय तक चलने वाली भू-राजनीतिक अस्थिरता ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बाधा डाल सकती है और दुनिया भर में ईंधन की लागत बढ़ा सकती है।

पूरे भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर

अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, भारत की सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस साल की शुरुआत में लगातार कई बार कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी, 25 मई, 2026 से पेट्रोल और डीज़ल की दरें स्थिर बनी हुई हैं।

पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद, मई में ईंधन की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई थी। 15, 19, 23 और 25 मई को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई गईं, जो सिर्फ़ 11 दिनों के भीतर कीमतों में बढ़ोतरी का एक सिलसिला था। बड़े शहरों में पेट्रोल और डीज़ल के दाम

ताज़ा कीमतों के अपडेट के अनुसार:

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीज़ल (₹/लीटर)
दिल्ली 102.12 95.20
कोलकाता 113.51 99.82
मुंबई 111.21 97.83
चेन्नई 107.77 99.55
नोएडा 102.12 97.56
चंडीगढ़ 101.51 89.47
लखनऊ 101.89 95.36
पटना 113.37 99.36
रांची 105.26 100.49
भोपाल 114.57 99.64

रोज़ाना ईंधन की कीमतें कैसे देखें

तेल मार्केटिंग कंपनियाँ हर दिन सुबह 6:00 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को अपडेट करती हैं, जब भी उनमें बदलाव किया जाता है। ग्राहक SMS सर्विस के ज़रिए भी ईंधन की ताज़ा कीमतें देख सकते हैं।

इंडियन ऑयल (IOCL): RSP <City Code> लिखकर 9224992249 पर भेजें।
भारत पेट्रोलियम (BPCL): RSP <City Code> लिखकर 9223112222 पर भेजें।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): HPPRICE <City Code> लिखकर 9222201122 पर भेजें।

हालांकि अभी घरेलू ईंधन की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन बाज़ार के जानकारों का मानना ​​है कि अगर जियो-पॉलिटिकल तनाव बढ़ने की वजह से ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहीं, तो आने वाले हफ़्तों में भारत में ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

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