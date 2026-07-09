Gold Silver Price Updates: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें कितने हैं भाव

Gold Silver Price Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: देश में आज सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू एमसीएक्स पर पीली धातु यानी सोना लगभग 1.43 लाख से 1.44 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता नजर आया। यह हाल के दिनों में सोने में आए उतार-चढ़ाव के बाद बड़ी गिरावट है। वहीं चांदी करीब 2.23 लाख से 2.25 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करता नजर आया है। (Gold Silver Price Updates)

चंडीगढ़ में आज चांदी का भाव

Gram Today Yesterday Change 1 Rs. 222.19 Rs. 223.80 -1.61 8 Rs. 1,777.48 Rs. 1,790.36 -12.88 10 Rs. 2,221.85 Rs. 2,237.95 -16.10 100 Rs.22,218.50 Rs. 22,379.50 -161.00 1000 Rs. 2,22,185.00 Rs. 2,23,795.00 -1,610.00

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दामों में आई गिरावट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने-चांदी के दाम घटे हैं। जानकारी के अनुसार सोना लगभग 0.37 प्रतिशत तक गिरा है और दाम 15.00 डॉलर चढ़कर 4,067 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए हैं। चांदी के दामों 0.85 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है और यह 58.045 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है।

तेल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ने का खतरा

अक्सर युद्ध अथवा टेंशन के हालात में सोने के दामों में इजाफा होता है, लेकिन इस दफा समीकरण अलग हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर टूटने और बातचीत बंद होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल 5 फीसदी से अधिक उछलकर 78 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। तेल के दाम बढ़ने से दुनिया भर में एक बार फिर महंगाई बढ़ने की आशंका बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने की बुधवार को घोषणा की थी।

फेड की ताजा मीटिंग में में मिले ये संकेत

फेड की ताजा मीटिंग में इस बात के संकेत मिले हैं कि ब्याज दरों को लेकर अभी जल्दबाजी में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि महंगाई अब भी उनके 2 प्रतिशत के टारगेट से ऊपर बनी हुई है, इसलिए पॉलिसी को ज्यादा समय तक सख्त रखने की आवश्यकता हो सकती है।

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