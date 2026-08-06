Noida Airport Elevated Expressway: दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट का सफर होगा मिनटों में! 50 KM एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का रूट फाइनल

Noida Airport Elevated Expressway: दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक 50 किमी लंबे 8-लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का रूट तय हो गया है. करीब 4,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना से सफर तेज होगा और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी.

Noida Airport Elevated Expressway: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते ट्रैफिक के बीच जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तेज और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. करीब 50 किलोमीटर लंबे नए एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित रूट अंतिम रूप ले चुका है और इसे संबंधित प्राधिकरण के पास भेज दिया गया है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एयरपोर्ट तक पहुंचने में लगने वाला समय काफी कम होने की उम्मीद है. साथ ही सड़क और मेट्रो नेटवर्क को जोड़कर क्षेत्र में बेहतर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना भी बनाई गई है.

करीब 4,000 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा एक्सप्रेसवे

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) करेगा. लगभग 4,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाला ये 8-लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम क्षेत्र से शुरू होकर सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचेगा. इसका उद्देश्य एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को जाम से राहत देना और तेज आवागमन उपलब्ध कराना है.

प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का अधिकांश हिस्सा यमुना नदी और यमुना एक्सप्रेसवे के बीच स्थित क्षेत्र से होकर गुजरेगा. इसे यमुना पुश्ते के समानांतर विकसित किया जाएगा ताकि मौजूदा सड़क नेटवर्क पर दबाव कम हो और एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सके.

क्षेत्रवार दायरा और रूट

नोएडा क्षेत्र (27 किलोमीटर):

करीब 27 किलोमीटर लंबा हिस्सा नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में बनेगा. ये सेक्टर-94 से शुरू होकर सेक्टर-150 और मंझावली पुल तक जाएगा.

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र (23 किलोमीटर):

शेष 23 किलोमीटर का हिस्सा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अंतर्गत बनेगा और सेक्टर-23सी तथा 23एच तक पहुंचेगा.

यमुना नदी पर नया स्ट्रक्चर:

यमुना नदी पार करने के लिए लगभग 120 मीटर लंबा नया पुल और एलिवेटेड ढांचा तैयार किया जाएगा.

ऐसा होगा एक्सप्रेसवे का पूरा मार्ग

शुरुआत दिल्ली के अक्षरधाम के पास दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से होगी.

कालिंदी कुंज के पास से यमुना पुश्ते के समानांतर आगे बढ़ते हुए ये हिंडन नदी को पार करेगा.

इसके बाद मार्ग ग्रेटर नोएडा के घरबरा, मुरादपुर, सेक्टर-27, सेक्टर-26, सेक्टर-24 और 24A से होकर गुजरेगा.

आगे जगनपुर के पास से इसे मंझावली पुल मार्ग से जोड़ा जाएगा.

अंत में ये फरीदाबाद-जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ते हुए सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचेगा.

इंटरचेंज और नए लूप भी बनेंगे

यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए एक्सप्रेसवे पर चार बड़े इंटरचेंज और लूप तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा डीएससी रोड से भगेल एलिवेटेड रोड पर चढ़ने और उतरने के लिए भी चार नए लूप विकसित किए जाएंगे, जिससे विभिन्न मार्गों के बीच आवागमन और आसान होगा.

दो चरणों में पूरा होगा निर्माण

पहला चरण:

पहले चरण में सेक्टर-94 से लेकर यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-23एच तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा.

दूसरा चरण:

दूसरे चरण में दिल्ली के अक्षरधाम से सेक्टर-94 तक का हिस्सा विकसित होगा. इस हिस्से में पर्यावरणीय स्वीकृतियों और आवश्यक एनओसी मिलने के बाद अलग डीपीआर के आधार पर काम शुरू किया जाएगा.

अब शुरू होगी डीपीआर और मिट्टी जांच

रूट तय होने के बाद अब परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और मिट्टी की जांच (Soil Testing) का काम शुरू किया जाएगा. इसके लिए संबंधित विभागों से 26 गांवों के राजस्व नक्शे भी मांगे गए हैं, ताकि निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.