Gurugram News: गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद पुलिस की एडवाइजरी, कंपनियों से Work From Home देने की अपील

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Amit Upadhyay
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Gurugram Rain Alert: गुरुग्राम में लगातार हो रही भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट कंपनियों और निजी संस्थानों से 6 अगस्त को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा।
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गुरुग्राम में भारी बारिश से जलभराव हो गया है और पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम की अपील की है।

Gurugram Traffic Alert: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लगातार बारिश हो रही है। शहर में कई जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने सभी कॉर्पोरेट संस्थानों और निजी कंपनियों से अपील की है कि वे 6 अगस्त 2026 को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। पुलिस का कहना है कि इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।

पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि लगातार हो रही अत्यधिक बारिश के कारण शहर में कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। पुलिस ने कॉर्पोरेट संस्थानों और निजी प्रतिष्ठानों से अपील की कि वे अपने कर्मचारियों के लिए 6 अगस्त को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था करें। पुलिस ने कहा कि सड़कों पर अनावश्यक वाहनों की संख्या कम होने से यातायात व्यवस्था बेहतर रहेगी और जरूरी सेवाओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान केवल जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। सड़क पर वाहनों की संख्या कम होने से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी।

भारी बारिश से ट्रैफिक जाम की आशंका

गुरुग्राम में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। पुलिस के अनुसार शहर की प्रमुख सड़कों और चौराहों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित होने की संभावना है। ऑफिस टाइम के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों के निकलने से जाम की स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसी को देखते हुए पुलिस ने निजी कंपनियों से कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने का आग्रह किया है।

IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट

गुरुग्राम में पिछले कुछ समय से बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी बारिश की संभावना जताई है। लगातार बारिश के चलते प्रशासन और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों में यातायात पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा को प्राथमिकता दें और प्रशासन की सलाह का पालन करें। पुलिस ने कहा कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतना जरूरी है और किसी भी परेशानी या आपात स्थिति में तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें।