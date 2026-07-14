बुजुर्ग शख्स के साथ सड़क पर ऐसी हैवानियत, लड़के ने गिराया और फिर…, वीडियो देख खौल उठेगा खून

Gujrat Viral Video: गुजरात के नडियाद से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख हर कोई काफी हैरान है. वहां पर खड़े लोगों ने तुरंत एक्शन लिया और फिर जो हुआ देखें वीडियो-

Gujrat Viral Video: गुजरात के नडियाद से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. यहां एक मामूली विवाद ने अचानक बड़ा रूप ले लिया. आरोप है कि कहासुनी के दौरान एक युवक ने बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें धक्का दे दिया. इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी.

छोटी सी बात पर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, नडियाद में किसी मामूली बात को लेकर युवक और बुजुर्ग के बीच विवाद हुआ था. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया. आरोप है कि युवक ने गुस्से में आकर बुजुर्ग को धक्का दिया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव के लिए आगे आए.

देखें वायरल वीडियो- https://www.instagram.com/reels/DavHrDDobOm/

लोगों ने युवक की कर दी पिटाई

बुजुर्ग के साथ हुए व्यवहार को देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को घेर लिया. इसके बाद कुछ लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी. घटना के दौरान वहां काफी भीड़ जमा हो गई. हालांकि, मारपीट के दौरान किसी को गंभीर चोट लगने की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लोगों की भीड़ युवक को घेरती हुई दिखाई दे रही है. वायरल वीडियो के आधार पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. हालांकि, वीडियो में दिख रहे घटनाक्रम की पूरी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस वायरल वीडियो और मौके पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.