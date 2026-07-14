CID Season 3 पर दयानंद शेट्टी का बड़ा खुलासा, बताया कब होगी वापसी और क्यों ठुकराए करोड़ों के ऐड

मशहूर टीवी सीरीज़ CID में इंस्पेक्टर दया का रोल करने वाले दयानंद शेट्टी ने शो के तीसरे सीज़न के बारे में एक अपडेट शेयर किया है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। उन्होंने बताया कि हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है।

CID Season 3 : CID इंडियन टेलीविज़न के सबसे मशहूर क्राइम ड्रामा में से एक है जिसने दो दशकों से ज़्यादा समय तक अपने शानदार प्रदर्शन के दौरान एक लॉयल फ़ैनबेस बनाया है। जहाँ दर्शक तीसरे सीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं एक्टर दयानंद शेट्टी जिन्हें इंस्पेक्टर दया के नाम से जाना जाता है उन्होंने आख़िरकार इस पसंदीदा सीरीज़ के भविष्य पर एक अपडेट शेयर किया है और उन वैल्यूज़ के बारे में बताया है जिन्होंने उनके करियर को गाइड किया है।

क्या CID तीसरे सीज़न के लिए वापसी करेगा?

चेंज एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट पर बात करते हुए, दयानंद शेट्टी ने बताया कि CID सीज़न 2 का आख़िरी एपिसोड दिसंबर 2025 में एयर हुआ था। टेलीविज़न और नेटफ्लिक्स दोनों पर दर्शकों से मिले ज़बरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए, कास्ट को उम्मीद थी कि जल्द ही तीसरे सीज़न की घोषणा की जाएगी।

हालांकि एक्टर के मुताबिक अब तक कोई ऑफ़िशियल प्रोग्रेस नहीं हुई है। उनका मानना ​​है कि शो की लगातार पॉपुलैरिटी के बावजूद, चैनल शायद अब इस फ़्रैंचाइज़ी को जारी रखने में इंटरेस्टेड नहीं है।

फैंस अब भी CID वापस चाहते हैं

दयानंद ने कहा कि इतने सालों में CID के लिए प्यार वैसा ही रहा है। वह जहां भी जाते हैं फैंस एक ही सवाल पूछते रहते हैं “CID कब वापस आ रहा है?” उन्होंने इसे पूरी टीम के लिए सबसे बड़ा इनाम बताया और कहा कि यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि इतने सालों बाद भी दर्शक शो देखना चाहते हैं।

उन्होंने यह भी इशारा किया कि भले ही टेलीविज़न पर वापसी तुरंत न हो, लेकिन ओरिजिनल टीम अकेले कुछ बनाने की संभावना तलाश रही है। उनके मुताबिक, बातचीत चल रही है, और फैंस को अगले कुछ महीनों में अच्छी खबर मिल सकती है।

दयानंद ने फायदेमंद ब्रांड एंडोर्समेंट क्यों मना कर दिए

CID पर बात करने के अलावा, एक्टर ने प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते समय सेलिब्रिटीज की ज़िम्मेदारी के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि अपने पूरे करियर में, उन्होंने जानबूझकर ऐसे एडवर्टाइजमेंट से परहेज किया है जो उनके फैंस को गलत मैसेज दे सकते हैं।

दयानंद ने कहा कि उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स, तंबाकू प्रोडक्ट्स, शराब, हेल्थ सप्लीमेंट्स और यहां तक ​​कि आयुर्वेदिक दवाओं को प्रमोट करने के कई ज़्यादा पैसे वाले ऑफर भी मना कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जब तक कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के असर और सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, तब तक वह उस पर अपना नाम देने में सहज नहीं हैं।

पैसे से ज़्यादा भरोसे को चुनना

इस अनुभवी एक्टर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके लिए दर्शकों का भरोसा बनाए रखना हमेशा से पैसे के फ़ायदे से ज़्यादा ज़रूरी रहा है। उनका मानना ​​है कि सेलिब्रिटीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वे सिर्फ़ उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें जिन पर उन्हें सच में भरोसा हो, उन्होंने यह भी कहा कि वह कभी भी किसी ऐसी चीज़ को एंडोर्स करके फ़ैन्स पर असर नहीं डालना चाहते थे जिसके पीछे वह खुद खड़े न हो सकें।