J&K School Holidays Extended: जम्मू-कश्मीर में 23, 24 और 25 जुलाई को स्कूल रहेंगे बंद, सरकार ने जारी किया आदेश

J&K School Holidays Extended: जम्मू-कश्मीर में इन दिनों बारिश के चलते मौसम खराब है, ऐसे में सरकार ने अगले 3 दिन तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं.

J&K School Holidays Extended: जम्मू-कश्मीर में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों की छुट्टियां अब 26 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई हैं. ये फैसला छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने एहतियातन स्कूल बंद रखने का फैसला किया है.

आखिर क्यों बढ़ाई गईं स्कूलों की छुट्टियां?

IMD के अनुसार, प्रदेश में मानसून का असर तेज होने वाला है. लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे हालात में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है.

26 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के सभी सरकारी और निजी स्कूल 26 जुलाई 2026 तक बंद रहेंगे. प्रशासन लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है. हालात सामान्य होने के बाद ही स्कूल दोबारा खोलने को लेकर फैसला लिया जाएगा. मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही गरज-चमक और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है.

अभिभावकों और छात्रों के लिए जरूरी सलाह

प्रशासन ने माता-पिता और छात्रों से कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है.

स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें.

मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट नियमित रूप से देखें.

बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों की यात्रा करने से बचें.

26 जुलाई के बाद स्कूल खुलने को लेकर केवल सरकारी आदेश पर ही भरोसा करें.

क्या दूसरे राज्यों में भी स्कूल बंद हैं?

जम्मू-कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, इन राज्यों में फिलहाल पूरे प्रदेश में स्कूल बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है. वहां जिला प्रशासन स्थानीय मौसम और परिस्थितियों के अनुसार स्कूलों को बंद या खोलने का फैसला ले रहा है.