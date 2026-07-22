क्या 16 साल बाद भारत लौटेंगे ललित मोदी! FEMA मामले में बड़ी राहत मिलने के बाद किया ऐलान

2009 आईपीएल साउथ अफ्रीका मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) से राहत मिलने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी. ललित ने कहा कि अब उनके खिलाफ चला 16 साल पुराना कानूनी संघर्ष समाप्त हो गया है. वह इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में भारत लौट सकते हैं.

नई दिल्ली. दुनिया की सबसे पॉपुलर टी20 टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को बीसीसीआई के लिए शुरू कराने में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने 16 साल बाद भारत लौटने की इच्छा जताई है. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act, FEMA) से उनको बड़ी राहत मिली. 2009 आईपीएल साउथ अफ्रीका मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) से राहत मिलने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी. ललित ने कहा कि अब उनके खिलाफ चला 16 साल पुराना कानूनी संघर्ष समाप्त हो गया है. वह इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में भारत लौट सकते हैं.

ललित मोदी ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें हमेशा से विश्वास था कि सच्चाई सामने आएगी. उन्होंने कहा, “मैं इस फैसले से बेहद खुश हूं. पिछले 16 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा था और जो बातें मैं लगातार कहता रहा, वही अब सच साबित हुई हैं. ट्रिब्यूनल ने मेरे पक्ष में फैसला दिया है. मेरा मकसद हमेशा आईपीएल का भला करना था. अब यह अध्याय खत्म हो गया है और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं.”

पोते के जन्म के बाद लौटेंगे भारत

ललित मोदी ने बताया कि उनकी बेटी अक्टूबर में बेटे को जन्म देने वाली है. इसके बाद वह भारत लौटने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने कहा, “मेरी बेटी अक्टूबर में मेरे पोते को जन्म देने वाली है. उम्मीद है सब कुछ ठीक रहेगा. इसके बाद मैं इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में भारत वापस आऊंगा.”

ट्रिब्यूनल से मिली बड़ी राहत

स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी) एक्ट (SAFEMA) के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लगाए गए अधिकांश आरोपों और जुर्मानों को रद्द कर दिया है. 16 जुलाई को दिए गए अपने फैसले में ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि 2009 आईपीएल के दौरान कथित FEMA उल्लंघनों के लिए ललित मोदी जिम्मेदार थे.

क्या था पूरा मामला?

साल 2009 में लोकसभा चुनावों के कारण आईपीएल का आयोजन भारत की बजाय दक्षिण अफ्रीका में कराया गया था. इस दौरान टूर्नामेंट के आयोजन के लिए विदेश में भेजी गई रकम को लेकर ED ने जांच शुरू की थी. एजेंसी का आरोप था कि इन विदेशी लेनदेन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्व अनुमति आवश्यक थी और FEMA नियमों का उल्लंघन किया गया था. हालांकि ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि दक्षिण अफ्रीका में आईपीएल आयोजन से जुड़े अधिकांश भुगतान करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन थे, न कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. इसी आधार पर ED के मामले की मुख्य दलील को खारिज कर दिया गया.

2010 से भारत से बाहर हैं ललित मोदी

ललित मोदी 2010 से भारत से बाहर रह रहे हैं. उनके खिलाफ ED, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और आयकर विभाग ने विभिन्न मामलों में जांच शुरू की थी. अब FEMA मामले में मिली राहत के बाद उन्होंने भारत लौटने की इच्छा जाहिर की है. यदि ललित मोदी अपनी योजना के मुताबिक भारत लौटते हैं, तो करीब 16 साल बाद उनकी देश वापसी होगी, जिसे भारतीय क्रिकेट जगत की बड़ी घटनाओं में से एक माना जा रहा है.