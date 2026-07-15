Jagannath Rath Yatra 2026 Weather: रथ यात्रा 2026 पर मौसम का कहर! IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, पुरी में भारी बारिश की चेतावनी

Jagannath Rath Yatra 2026 Weather: पुरी रथ यात्रा 2026 के बीच IMD ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी लागू हैं. श्रद्धालुओं और मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Jagannath Rath Yatra 2026 Weather: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 2026 में शामिल होने के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पुरी के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली की संभावना बनी रहेगी, जिससे यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और प्रशासन दोनों की चुनौती बढ़ सकती है.

आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र और ऊपरी वायुमंडल में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण ओडिशा में मौसम तेजी से बदल रहा है. ये सिस्टम अगले 48 घंटों में उत्तर ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा, जिसके चलते कई जिलों में बारिश की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है.

पुरी में सबसे ज्यादा खतरा

रथ यात्रा के दौरान सबसे अधिक श्रद्धालु पुरी में जुटते हैं. ऐसे में लगातार हो रही बारिश से मंदिर क्षेत्र, रथ मार्ग और अन्य प्रमुख स्थानों पर आवागमन प्रभावित हो सकता है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई इलाकों में बारिश के साथ गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज रफ्तार हवाएं चल सकती हैं. ऐसे मौसम में खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है. रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं और पर्यटकों से मौसम संबंधी सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुरक्षा सलाह

आईएमडी ने खराब मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जारी की हैं. बारिश या बिजली चमकने के दौरान पक्की इमारतों में शरण लें और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर न रहें.

पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें.

बिजली के खंभों या तारों के पास शरण न लें.

अस्थायी टेंट या कमजोर ढांचों में न रुकें.

तेज बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान खुले मैदानों से दूर रहें.

पुरी समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

रेड अलर्ट के अलावा मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में मयूरभंज, क्योंझर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जाजपुर, खुर्दा, कटक, नयागढ़, अंगुल, ढेंकानाल, बौध, गंजाम और कंधमाल शामिल हैं. इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है.

इन जिलों में येलो अलर्ट लागू

राज्य के कुछ अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों के लोगों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है. येलो अलर्ट वाले जिलों में बालासोर, देवगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, बलांगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, रायगढ़ा और गजपति शामिल हैं.