IMD Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर में छाएंगे बादल ! जानें हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का मौसम अपडेट

IMD Weather Forecast: देश के अलग-अलग हिस्सों में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदलता नजर आ सकता है। दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में अगले दिनों गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम में बदलाव आ सकता है। दक्षिण भारत में बारिश हो सकती है।

IMD Weather Update 9 October 2026: देश के मौसम में अक्टूबर के दौरान तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। मानसून की विदाई, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता, उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान का उतार-चढ़ाव और पहाड़ी क्षेत्रों में बदलती मौसमी परिस्थितियां इस समय मौसम के मिजाज को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में 9 अक्टूबर को दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि पहाड़ी राज्यों में भी तेज हवाएं ठंडक पैदा कर सकती हैं।

दिल्ली-NCR में बादल और हल्की बारिश

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 9 अक्टूबर को मौसम में थोड़ा बदलाव रह सकता है। IMD के अनुसार दिल्ली के लिए आज कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि उत्तर-पश्चिम भारत में 8 से 14 अक्टूबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश की संभावना बनी रह सकती है। इसलिए पूरे NCR में एक जैसी बारिश होने का दावा करना सही नहीं होगा। दिन के समय धूप निकलने पर गर्मी और उमस महसूस हो सकती है, जबकि बादल छाने या बूंदाबांदी होने पर कुछ राहत मिल सकती है। दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिनों में गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है।

हरियाणा में 10-11 अक्टूबर को हलचल

हरियाणा में 9 अक्टूबर को मौसम संंबंधी कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि 10 और 11 अक्टूबर के लिए गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं से जुड़ी चेतावनी दर्ज है। इन दिनों हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली के कुछ स्थानों पर 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिनके झोंके 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। जिला स्तर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी में स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है।

पंजाब में अगले दो दिन सतर्कता जरूरी

पंजाब में 9 अक्टूबर को मौसम शांत रहेगा, लेकिन 10 और 11 अक्टूबर को गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं की संभावना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे राज्य में बारिश होगी; मौसम की गतिविधियां स्थानीय स्तर पर अलग-अलग रह सकती हैं। राज्य में अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) के लोगों को अगले 48 घंटों के पूर्वानुमान पर ध्यान देना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। यही स्थिति 10 से 15 अक्टूबर तक रहेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हर जिले में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। स्थानीय बादल, हल्की बारिश और ऊंचाई के अनुसार तापमान में अंतर संभव है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में मौसम की स्थिति ऊंचाई और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग रह सकती है। शिमला, मनाली, धर्मशाला और अन्य पर्यटन क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को निकलने से पहले सड़क की स्थिति और स्थानीय मौसम की जानकारी लेनी चाहिए।

अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल

उत्तराखंड में 9 अक्टूबर को मौसम अधिक सक्रिय रह सकता है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों में 11 अक्टूबर तक और पूर्वी हिस्सों में 10 अक्टूबर तक कहीं-कहीं हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। राजस्थान में 11–12 अक्टूबर के दौरान कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और छत्तीसगढ़ में भी छिटपुट बारिश का पूर्वानुमान है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में स्थानीय मौसम के अनुसार बादल और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। यात्रियों को पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन संभावित मार्गों और बारिश से प्रभावित सड़कों पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में बारिश का असर

दक्षिण भारत में 9 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां ज्यादा महत्वपूर्ण रह सकती हैं। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी बारिश की संभावना है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है।