IIT Bombay Fire: आईआईटी बॉम्बे कैंपस में गैस लीकेज से भड़की आग, दो बच्चों समेत 5 लोग झुलसे

IIT Bombay Campus Fire: मुंबई के पवई स्थित IIT बॉम्बे कैंपस में 8 अक्टूबर की रात गैस सिलेंडर की पाइप से रिसाव के बाद आग लगने से दो बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए। दरअसल आग इंस्टीट्यूट के भीतर स्थित एक निर्माणाधीन साइट के लेबर कैंप में लगी। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं।

IIT Bombay Fire Incident: मुंबई के पवई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे कैंपस में गुरुवार रात गैस सिलेंडर की पाइप से रिसाव के बाद आग भड़कने से पांच लोग घायल हो गए। घायलों में दो बच्चे भी शामिल हैं। घटना कैंपस के हॉस्टल नंबर 6 के पास हुई, जहां निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के रहने की व्यवस्था थी। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सभी पांच घायलों की हालत स्थिर बताई गई है। यह घटना 8 अक्टूबर की रात करीब 10:24 से 10:25 बजे के बीच हुई। सूचना मिलने पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) के कर्मचारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार गैस सिलेंडर की पाइप से रिसाव आग लगने की वजह बना। हालांकि इस मामले की जांच जारी है।

रात करीब 10:25 बजे भड़की आग

जानकारी के मुताबिक हादसा हॉस्टल नंबर 6 के पास स्थित श्रमिकों के शेड में हुआ। यहां निर्माण कार्य से जुड़े निजी श्रमिक रहते थे। बताया गया है कि खाना पकाने के दौरान गैस सिलेंडर की पाइप में रिसाव हुआ, जिसके बाद अचानक आग भड़क उठी। आग की चपेट में आने से वहां मौजूद पांच लोग घायल हो गए। इस हादसे में घायल लोगों की पहचान अंश अहिरवार (12 वर्ष), तहजीब आलम (9 वर्ष), ईश्वर सिंह (37 वर्ष), शिवकुमार सिंह (34 वर्ष) और अनिलकुमार यादव (23 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना में घायल दोनों बच्चे नाबालिग हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

4 घायलों को कस्तूरबा अस्पताल भेजा

घायलों को सबसे पहले घाटकोपर स्थित BMC के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चार लोगों को आगे के इलाज के लिए चिंचपोकली स्थित कस्तूरबा अस्पताल स्थानांतरित किया गया, जबकि एक घायल राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती रहा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने और घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई करने के बाद गैस रिसाव और आग लगने की परिस्थितियों को लेकर जानकारी जुटाई गई। अब जांच के जरिए यह स्पष्ट होना बाकी है कि गैस पाइप में रिसाव किन परिस्थितियों में हुआ।